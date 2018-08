Santa Fe- Sesión histórica en la Camara de Diputados

“Si realmente fuera cierto, como dijeron todos y cada uno de los diputados oradores que terminaron votando en contra, habrían habilitado al menos su tratamiento”, sostuvo el diputado provincial socialista, Oscar Pieroni poco después de la sesión de la Cámara Baja que cerró la posibilidad inmediata de la reforma de la Constitución santafesina.

Cabe recordar que el debate duró poco más de cinco horas de debate y hubo treinta orados. En la votación el proyecto del oficialismo obtuvo 24 votos, con los 34 que necesitaba para que se debata la iniciativa.

“Se excusaron con la necesidad de un cambio total, lo cual es una falacia. El 85 por ciento de los artículos del proyecto enviado por el Ejecutivo provincial se estaban cambiando, el resto son absolutamente de forma. Con lo cual la reforma era prácticamente total. Sabemos bien que esos planteos supuestamente ‘totalizantes’ no terminan cambiando nada”, continuó remarcando el legislador de origen venadense.

Y agregó: “Los cambios hay que ir ejecutándolos paso a paso, esto es lo que pretendíamos: avanzar en derechos, y lo negaron".

Por otra parte hizo referencia a otro de los cuestionamientos surgidos desde la oposición aceptando que el debate se dio en un contexto político convulsionado, y acotó: “Coincidimos, atravesamos un problema nacional grave, con un dólar que se escapa, con un costo de vida tremendo y aumentos de tarifas por parte del Gobierno nacional de forma bestial. Pero precisamente estas circunstancias hacen que debamos poner cordura, que logremos consensos y empecemos a sentar las bases que nos permitan avanzar”.

Para luego preguntarse al respecto: “Si este no es el momento ¿cuándo es? Cuando hay elecciones supuestamente no, en años no electorales parece que tampoco. En realidad vuelve a ser otra excusa para no cambiar nada”.

Seguidamente sostuvo: “El otro gran pretexto era que permitía la reelección del Gobernador. Una cuestión que no era tan así porque en definitiva los Constituyentes eran los encargados de determinar si era posible o no. Incluso podía introducirse una cláusula transitoria para que no fuera para este. Pero tampoco fue el motivo, a pesar que en el debate se ofreció sacar el Art. 34 que posibilita la reelección de la máxima autoridad provincial. De igual manera no aceptaron, quizás porque en esto se pretende no cambiar nada y quedarse con privilegios”.

A su vez Pieroni indicó que luego de lo sucedido hoy el proyecto vuelve a comisiones, pero de todas formas no pierde la esperanza que finalmente se culminé habilitando su tratamiento sobre tablas. Y aseveró: “Esperamos que si realmente todos somos reformistas podamos empezar a debatir en serio, ya que está despejado el tema de la reelección, y avancemos en la modernización de nuestra Constitución si es que están convencidos”.