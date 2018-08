El juez Claudio Bonadio ordenó devolverle los bastones presidenciales a Cristina Kirchner

Los bastones quedaron incautados durante el procedimiento del fin de semana y llegaron al juzgado ayer. Aunque la empleada doméstica de la ex presidente había señalado que se habían llevado "chucherías", hoy se conoció que entre sus posesiones estaban estos bastones.





"Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadio de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías sin límite", se había enojado la ex presidente por Twitter.



Bonadio consideró que los bastones presidenciales debían ser devueltos en El Calafate al abogado de la familia Kirchner que presenció el operativo.





Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la senadora de Unidad Ciudadana, sostuvo que lo denunciado por su defendida es "otro de los atropellos de un juez que está haciendo las cosas a propósito para que lo corran de la causa".

"Sacarle el bastón de Néstor Kirchner, de una persona fallecida que no tiene nada que ver con la causa. Le sacaron al 54% de los argentinos el bastón presidencial y la banda. Es aberrante", afirmó el letrado.

Asimismo, insistió en que durante el allanamiento en Recoleta fue dejada una "sustancia tóxica", aunque en este caso consideró que fue una "negligencia que no se puso en el acta" de la Policía Federal.

"Pero lo de El Calafate es realmente una provocación. Les pido por favor que agarren la Constitución Nacional y se la pongan a leer, porque esto del juez es pisotearla", declaró el abogado .