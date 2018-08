Tamara Andreani, Directora de Servicios Públicos Municipalidad de Villa Cañas

Estamos realizando la unión de la Avda. 50 y alrededor del escudo de Villa Cañas que va a ser toda de adoquines de hormigón, va a ser de uso peatonal y bicicletas por ahora, limitando con macetas y barrearas físicas para que no ingresen vehículos de cuatro ruedas. Que este hecha de estos materiales no significa que el día de mañana no pueda ser transitada por vehículos o transito más pesado, ya que se está haciendo con todo lo requerido para una calle con transito, solo se tendría que hacer otra mano paralela.

Por el momento la gente del ferrocarril se niega por una cuestión exclusivamente de seguridad, porque tendríamos que poner un sistema de barreras. Ya se habían dejado preparados los niveles y la capa donde van los adoquines depositados. Y hoy vino una empresa a capacitar a nuestro personal y a empezar a colocarlo, tardarían entre dos o tres semanas, dependiendo del clima. En paralelo estamos colocando la parte de luminaria y reacondicionando la estación para poder disfrutar de todo el sector. La idea es que este todo finalizado para la “Vía Activa”.

Mañana se empieza a colocar el hormigón en el playón del Prado Español, se está realizando un playón deportivo de 30 metros por 44 metros, que equivale a la medida de dos canchas de básquet del reglamento actual. Es una obra que ya habíamos comenzado a nivelar y a preparar, ya cuenta con su propia iluminación.

Estuvimos también con cordón cuneta en calle 69 entre 50 y 52, que ya están terminadas, pero nos faltan terminar de emprolijar las veredas. Ahora estamos con la parte de iluminaria y se va a agregar arbolado nuevo. Dentro de poco vamos a empezar a realizar el cordón cuneta en Avda. 51 entre la 36 y 34. Por otro lado cuando hay mal tiempo y el personal no puede trabajar en lugares abiertos, están reacondicionando el salón del ferrocarril.