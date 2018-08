Prisión preventiva para los detenidos en los allanamientos de Teodelina y Rosario

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/14992/cuatro-detenidos-en-allanamientos-simultaneos-en-teodelina-y-rosario



El 25 de agosto pasado se llevaron a cabo tres allanamientos en la localidad de Teodelina en cuyo marco se secuestraron varios envoltorios con un peso total de 50,23 gramos de cocaína y 23,7 gramos de marihuana, además de elementos de corte y fraccionamiento, dinero, teléfonos celulares y documentación, y uno en Rosario en el que se halló un trozo compacto de cocaína de 59,7 gramos. Durante los allanamientos se procedió a la detención de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres.

En continuidad con el proceso hoy se recibieron las correspondientes declaraciones indagatorias por el delito de tenencia con fines de comercio agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo arts. 5 inc. c y i inc. c de la Iey 23.737). En la oportunidad los imputados fueron asistidos por la Defensora Pública Oficial y se dispuso que continuarán detenidos en la Alcaidía Departamental de Melincué.

Finalmente, es dable señalar que la causa seguirá su curso y se resolverá la situación procesal de los imputados en el plazo de diez (10) días, atento al delito que les fue atribuido. Esto es, si corresponde dictar el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento.

La investigación

La causa se inició a raíz de una denuncia y la investigación quedó delegada en la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Javier Arzubi Calvo, quien ordenó como primera medida la realización de tareas de inteligencia a la Brigada Operativa Antinarcóticos VIII de la Policía de la Provincia de Santa Fe, cuyo personal logró el registro fílmico de lo que parecería ser una transacción en la localidad de Teodelina. Por este motivo, el Fiscal Federal solicitó a este Juzgado la intervención de diversas líneas telefónicas que fueron prorrogándose hasta alcanzar la totalidad de sesenta (60) días. Fue el resultado de estas escuchas las que motivaron las órdenes de allanamiento antes referidas no sólo en Teodelina sino también en la ciudad de Rosario, dado que en varias conversaciones surgía el vínculo existente entre los encausados.