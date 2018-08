El BCRA vendió u$s 210 millones para contener al dólar, que igual marca nuevo récord a $ 31,55

Las dos veces que el mayorista intentó romper la barrera de los $ 31, el Central ofreció al mercado u$s 300 millones, de los cuales subastó u$s 210 millones

No obstante, el billete minorista asciende 6 centavos y anota su quinta suba al hilo en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. El blue en tanto, escala 86 centavos a $ 32,20.

El dólar sube seis centavos este lunes y cotiza en el récord intradiario de $ 31,55 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. De esta manera, el billete anota su quinta rueda al alza de forma consecutiva.

En las dos oportunidades en las que la divisa intentó romper la barrera de los $ 31 en el segmento mayorista, el Banco Central realizó subastas para contener la cotización de la moneda estadounidense. En el inicio de la jornada ofreció al mercado u$s 300 millones de los cuales subastó u$s 100 millones a un precio promedio de corte de $ 30,86, siendo el mínimo adjudicado de $ 30,7870.

Pasado el mediodía, la autoridad monetaria volvió a ofrecer otros u$s 300 millones de los cuales subastó u$s 110 millones, a un precio de corte promedio de $30,84 y con un mínimo adjudicado de $ 30,80. No obstate la divisa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) sube cinco centavos a $ 30,95.

"El dólar sigue la misma tendencia de los últimos seis meses. Continuamos con una desconfianza enorme donde todo el mundo se escapa del peso, no lo quieren. Hoy ves que en Brasil está bajando la divisa mientras que en Argentina el Banco Central tuvo que subastar u$s 100 millones para que no siga subiendo, porque ni siquiera logró bajarlo", analizó el operador Christian Buteler en declaraciones a ámbito.com.

En ese sentido, sostuvo que no hay que descartar que el Central vuelva a subastar más dólares en la rueda de hoy "porque si se le escapa el tipo de cambio, cuando Brasil lo está bajando, empeora la situación".

En el mercado informal, el blue escala 85 centavos a $ 32,20, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", por su parte, subió el viernes 38 centavos a $ 30,94.

Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el viernes u$s 273 millones hasta los u$s 55.355 millones.

• Dólar en el mundo

El dólar retrocedía alrededor de un 0,5% frente a una canasta de monedas de referencia y se depreciaba cerca de un 0,6% contra el euro, tocando un mínimo de cuatro semanas.

El peso chileno anotó el lunes un importante avance y cerró en su máximo nivel en más de dos semanas frente al dólar. Al término de la sesión, el peso chileno subió un 0,4% a 657,80 unidades por dólar comprador y 658,10 unidades vendedor.

Operadores dijeron que un importante avance del peso mexicano, que ganaba más de un 1,5% tras el acuerdo comercial logrado entre México y Estados Unidos, también ayudó a impulsar a la moneda de ese país. El real, en tanto, se apreciaba un 0,7% este lunes.

Los inversores retomaron el apetito por el riesgo después de que el presidente d la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, reiterara el viernes el gradualismo del ajuste monetario de la Fed, indicó Coinvalores en una nota a clientes.

Fuente: 27 de agosto de 2018 (ámbito)