Clara Rodriguez - "Estamos tratando de tener más pulmones verdes en la ciudad"

Clara Rodriguez del Área de Servicio Público de la Municipalidad de Villa Cañás, dialogó con Fm Sonic - Canavese Hnos. y esto fue lo que nos dijo: "La semana del 27/08 van a estar llegando semillas para hacer la huerta primavera-verano, así que ya se va a informar a toda la comunidad. Las semillas las puede ir a pedir cualquier persona, no hay cupos limitados, si se terminan vamos al INTA a buscar más. Por lo general siempre se mandan de más. Cuando recibimos las semillas vamos a realizar una charla informativa sobre la siembra primavera-verano y para las personas que tienen poco espacio crear huertas verticales. Con lo que respecta a siembra lechugas, rúcula y acelgas lo podemos hacer todo el año. En esta época podemos sembrar remolacha, tomate, berenjena, pimientos.

Por otro lado estamos tratando de tener más pulmones verdes en la ciudad, más parques con árboles. La ciudad se va agrandando entonces es importante tener espacios de recreación con árboles para que la gente pueda disfrutar y distenderse, y aprovechar los espacios públicos de nuestra ciudad. Estuvimos parquizando frente a Sporstman y vamos a seguir, en este momento el cementerio, donde se hicieron remodelaciones y partes nuevas, armamos toda una parquización. Estamos intentando hacer nuestros árboles en el vivero municipal, por lo general algunos se comprar y otros no. Todos los vecinos que quieran poner o sacar una planta en un ambiente público, en ambos casos tienen que realizar el reclamo en la municipalidad.

En lo que hace a la reposición nos hacemos cargo desde el municipio porque tiene que respetar cierta uniformidad por una cuestión estética. Pero en las zonas que no hay arbolado publico vamos a poner alguna especie que no haya en Villa Cañas, porque si se enferman las plantas no perdemos tanta cantidad por que se contagian. Para las extracciones una vez que se realiza el pedido en el municipio, nosotros vamos y analizamos si se justifica la extracción y en caso de tener los argumentos necesarios tenemos que informar por intermedio de una carta a la provincia y esperar la confirmación. En este momento hay árboles que ya empezaron a brotar, así que tenemos 15 días más de poda y tenemos que dejar. Tenemos proyectado poner en el Barrio Pardo plantas frutales, de ciruelas, naranjas, limones."