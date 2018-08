Al menos dos muertos y un herido en un ataque con cuchillo en una ciudad en las afueras de París

Si bien el Estado Islámico se atribuyó el hecho, la policía no confirmó que se trate de un atentado terrorista. Los crímenes fueron perpetrados en Trappes, 30 kilómetros al suroeste de la capital de Francia

Al menos dos personas murieron este jueves y otra resultó herida después de ser atacadas por un hombre con un arma blanca que habría gritado "Alá es el más grande" y que fue abatido por la policía en la ciudad de Trappes, en la región de París, informaron los medios franceses.



La policía del departamento de Yvelines confirmó en un mensaje en su cuenta de Twitter que hay una operación en marcha en la calle Camille Claudel de Trappes y pidió a los ciudadanos que eviten esa zona, aunque reportando que el atacante, de 36 años, estaba "neutralizado".

Poco después la Prefectura de Yvelines informó que la operación policial había terminado y que el saldo era de víctimas incluía dos personas muertas y una herida, además del presunto terrorista.

El grupo de élite de las fuerzas de seguridad francesas intervino para neutralizar al hombre que se atrincheró en una casa, indicaron fuentes oficiales a la agencia AFP. Se desconoce por el momento si se trató de un ataque terrorista y las autoridades no se han expresado al respecto, aunque la televisión local francesa reportó que habría gritado "Allahu Akbar" (Alá es grande, en árabe) durante el evento.

Minutos después del ataque, el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, en inglés) se adjudicó el atentado a través de sus canales de comunicación oficiales. Tras su debacle militar en Irak y Siria, la organización ha reclamado numerosos hechos como propios sin que pueda probarse en muchos de ellos un vínculo real con los agresores.





El comunicado del ISIS adjudicándose el ataque, publicado en su agencia de noticias Amaq

A pesar de todo esto, las autoridades aún no han catalogado al incidente como ataque terrorista y en sus primeras investigaciones la policía no avanza en esta dirección ni ha intervenido aún la unidad antiterrorista, indicando por el contrario que las víctimas era familiares del agresor, reportó el periódico Le Monde en base a fuentes que participan de las pesquisas.

También circulaba el rumor de que específicamente se tratar de la madre y hermana del atacante, un conductor de autobuses nacido en 1982.



Trappes es un suburbio parisino pobre ubicado 30 kilómetros al suroeste de la capital francesa. Gran parte de sus 30.000 habitantes son de origen extranjero y la tasa de desempleo es dos veces mayor que la media nacional.

La localidad, cercana a Versalles, es también conocida por ser una de las poblaciones de donde más jóvenes (alrededor de 50) han partido para combatir junto al ISIS en Irak y Siria debido a un fuerte presencia en el lugar de musulmanes radicalizados, según dijo recientemente a la AFP el alcalde de la ciudad.