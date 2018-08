Intendentes y jefes comunales rechazaron la baja del fondo sojero

A fin de plantear federalmente la defensa de un fondo al cual la provincia aporta muchísimo, el gobierno santafesino convocó ayer a intendentes y presidentes comunales de todos los partidos para resolver en conjunto cómo se enfrentará la baja del mismo. Entre hoy y mañana el Ejecutivo santafesino elevará el borrador de un documento a los integrantes de la comisión paritaria para rechazar el DNU presidencial por el cual se eliminó el Fondo Federal Solidario, también conocido como fondo sojero.



En ello concluyó ayer la reunión técnica convocada por la Casa Gris en Centro Cultural Provincial de la capital santafesina. Casi dos centenares de intendentes y presidentes comunales de todos los partidos escucharon las explicaciones dadas desde el escenario por los ministros de Gobierno y Economía, Pablo Farías y Gonzalo Saglione, respectivamente, y el subsecretario de Municipios y Comunas, Carlos Torres. El gobernador Miguel Lifschitz no estuvo presente. La intendenta Mónica Fein asistió, no así su par santafesino, José Corral.





"Lo peor aún está por llegar" fue la pesimista expresión con la que el ministro de Economía cerró su alocución luego de explicar que sin el fondo sojero la provincia pierde unos 500 millones de pesos, lo que le imposibilita salir en auxilio de intendencias y comunas que, a su vez, perderán ingresos por la misma causa.



Al término de la reunión, que transcurrió muy calmada, el ministro Farías admitió que se sabía que el año que viene el mencionado fondo dejaría de existir y que fue la sorpresa el adelantamiento de la medida la que ha generado las reacciones. La opción de recurrir a la Justicia con amparos quedó en suspenso luego de que fuera propuesto por un asistente. "Puede que el DNU no pase la comisión del Congreso y se cae, pero si no, queda firme", advirtió Farías.



Otra intervención pidió al gobernador que se ponga al frente de una acción para interesar a todos sus pares de otras provincias a fin de formalizar un reclamo conjunto entre todos los gobernadores o en su defecto instruir a los legisladores para que no presten acuerdo al decreto de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri.



De hecho, se resolvió que a los 22 legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe (19 diputados y 3 senadores) se los impondría de lo resuelto ayer. Se le elevará el documento y no se descartó que el gobernador pueda convocarlos a un encuentro similar al de la víspera.



El documento santafesino será redactado en la Casa Gris, elevado a los miembros de la mesa paritaria municipal (que tiene un representación equilibrada) y luego de circularlo, recoger consensos y disidencias se daría forma a un texto final para elevar la semana venidera a la Casa Rosada ("al ministro Frigerio o al propio presidente de la Nación") y, eventualmente, al Congreso nacional.



Pedido al gobernador

Ese documento exigirá que el fondo sojero sea restablecido de inmediato; en su defecto, compensado. "Con algunas provincias se está haciendo", dijo Farías, para revelar que en algunas jurisdicciones la Nación estaría compensando el recorte. El ministro aceptó transmitirle al gobernador Lifschitz el pedido de los intendentes para que se ponga al frente del reclamo nacional e interese a sus pares para formalizar un reclamo entre todos ante el presidente y/o el Congreso.



Informó el ministro de Gobierno que el fiscal de Estado y los profesionales de esa repartición están "estudiando y comunicándose con otros provincias que están analizando la presentación de recursos de amparos en la Justicia para intentar frenar los efectos del DNU de Macri". Mencionó que entre las provincias consultadas está Tucumán y aclaró que no es la misma situación de la detracción de coparticipación, por la que Santa Fe fue a la Justicia y le llevó "casi diez años conseguir un fallo".



Las dificultades que tiene la provincia para cubrir las bajas de fondos nacionales fueron planteadas por el ministro de Gobierno como una situación transversal: el fondo de incentivo docente, ejemplificó, ya no se actualizó el año pasado y este año se congeló. "Para sostener el salario docente y que el incremento provincial sea compatible con otros sectores el esfuerzo recae sobre las arcas de la provincia. Otro tanto pasa con salud y demás".



Una certeza que dio Farías es que el recorte de fondos no pone en riesgo los pagos de sueldos.

Por su parte, Fein consideró que el DNU debe "volver atrás porque es lo correcto" ya que "si alguien aprobó un presupuesto es irracional que a mitad de año se cambien las reglas de juego".

"Tanto hemos hablado en este país de reglas de juego; estamos en la mitad de año, yo tengo obras licitadas y el gobierno nacional decide retirar los recursos, no es serio", se quejó.

Y se lamentó porque "no se puede pedir confianza a inversiones extranjeros si no generamos confianza entre nosotros".