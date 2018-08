Rosario - Estudiantazo y vigilia en defensa de la educación pública

Más de un millón y medio de estudiantes conforman la cantidad total de afectados por las medidas de fuerza de docentes universitarios. Las 57 universidades públicas del país no han comenzado sus clases con regularidad debido al reclamo respecto de la actualización en el salario de los maestros. Estos, hasta el momento han recibido un 5% en mayo y 5,8% en agosto, algo que fue rechazado por los gremios que piden un 25% con cláusula gatillo. La demanda se suma a las demoras en los envíos de las partidas presupuestarias y una subejecución del presupuesto pautado para este 2018 que afecta fuertemente a las Universidades nacionales.

Este cocktail de argumentos reunió a cientos de jóvenes en un “estudiantazo y vigilia en defensa de la educación pública”, este miércoles por la tarde, en la explanada del histórico Rectorado de UNL.

La convocatoria nació en una asamblea realizada por el Centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias (Cefhuc), que tuvo lugar el lunes pasado en la Ciudad Universitaria con asistencia de cientos de alumnos y docentes.

Cerca de las 16 de este miércoles, el bulevar Pellegrini se fue poblando de alumnos con el paso de las horas. Entrada la tarde se realizaron una decena de clases públicas de distintas especialidades. La cantidad de personas reunidas hicieron que se vea impedido el paso de automóviles por las calles San Jerónimo y 9 de Julio.

Además se hicieron reuniones informativas, lecturas de documentos con micrófono abierto al público y ciclos de cine debate. La actividad finalizó con una vigilia que se vio extendida en horas de la mañana de este jueves.

Reunidos por la educación

Mariel Culaso, presidenta del Cefhuc, comentó sobre la problemática que están atravesando. “Estamos reunidos en defensa de la educación pública. Estamos sufriendo ataques en su presupuesto general y en particular en los salarios docentes. Frente a ello, nos organizamos convocando a clases públicas que muestren”.

De igual manera, Milagros Monserrat del Movimiento Universitario Evita, otra de las agrupaciones organizadoras, manifestó que la idea fue “que la sociedad entienda que la educación pública en general está en peligro”. “Queremos sumarnos al reclamo de nuestros docentes, pero poniendo sobre la mesa los reclamos estudiantiles como mejores becas y mayor presupuesto para bienestar estudiantil”, agregó.

En esa línea, Culaso destacó que el reclamo no es algo reciente. “También el año pasado terminamos el cuatrimestre convocados en rectorado reclamando que se revean las pérdidas del sueldo de nuestros maestros. Ahora la situación se agravó al punto de que muchas universidades no han podido abrir sus puertas. Lo único que esta situación genera es alejar a los estudiantes de las aulas”.

Reivindicación histórica

Asimismo, estudiantes, docentes y miembros del consejo directivo de la UTN se acoplaron a la convocatoria. Por medio de una serie de asambleas, decidieron acompañar el reclamo que consideran “es el mismo”.

Juan Balmaceda, presidente del Centro de Estudiantes de la UTN Santa Fe, recalcó la importancia de fechas como la de la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948, que este 19 de agosto cumplió siete décadas de formación técnica: “El logro más importante de la creación de la UON fue poder acercar a la clase obrera a los estudios universitarios, complementada con la gratuidad universitaria dispuesta un año después. Es fundamental reivindicar estos hechos en tiempos como los que estamos viviendo donde, a causa de la crisis económica, a los jóvenes se nos está complicando continuar con nuestros estudios y donde los docentes no están recibiendo un salario digno y acorde a la inflación”.

Por su parte, Culaso agregó que “hoy pareciera haber un retroceso respecto de las luchas de los jóvenes del 18. Estamos viendo un ataque a la Universidad pública, gratuita y para el pueblo. Los dichos de la gobernadora Vidal (“los pobres no llegan a la universidad”) son un claro ejemplo de ello”.

Para el jueves

Este jueves a las 16 se realizará una nueva jornada de reclamo. En este caso será organizada en la UTN Santa Fe.

Habrá clases públicas en el hall de la Universidad sobre gestión de la energía y ciudades inteligentes. Más tarde se realizará un abrazo simbólico para visibilizar el reclamo a través de la redes sociales. Hacia el final habrá una charla debate sobre el rol de la UTN dentro de la sociedad.

Desde el centro invitan a todos los estudiantes, docentes y sociedad en general a que se acerquen para informarse sobre la situación que atraviesa la casa de estudios.

Lectura de documento

Cerca de las 19 se dio paso a la lectura del documento elaborado por las distintos agrupaciones firmantes. Allí se realizó un repaso pormenorizado de los motivos que convocaron a la jornada con clases públicas, en conjunto con los docentes.

Una vez finalizado, la secretaria general de Adul, Mariana Carminatti, agradeció a los jóvenes que apoyan el reclamo particular de los docentes y el general de las Universidades: “Nosotros no elaboramos un documento, ustedes son nuestro documento. Estudiantes llenos de fuerza propia de la juventud. Hace muchos años que nuestra docencia no tiene que manifestarse de esta manera. Nos ha tocado expresarnos frente a todos los sectores gobernantes, cuando correspondía. Si hoy estamos en la calle es para volver a las aulas, porque en la Universidad pública no sobra nadie”.