El intendente chaqueño acusado de lavado de dinero se entregó a la Justicia y quedó detenido

El intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner, investigado por supuesto lavado de dinero, se entregó este martes en el Juzgado Federal de Resistencia y quedó detenido en la dependencia de la Gendarmería Nacional de la capital chaqueña.

Heffner estaba prófugo desde el último viernes, cuando el juez federal subrogante Aldo Alurralde ordenó su detención. Además, el magistrado había pedido el arresto del ex secretario de Gobierno, José Hipperdinger, su hijo Adrián y la presidenta del Concejo, Rosana Giménez, quienes también se entregaron este martes.

La semana pasada, el gobierno provincial puso en funciones al ex diputado Rubén Guillón como interventor de Villa Río Bermejito.

En las últimas semanas, Gendarmería halló en el domicilio de Heffner $3.183.000 en el marco de un allanamiento que dispuso la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger.



La fuerza de seguridad encontró en la casa del jefe comunal dos millones de pesos en bolsas que se encontraban arriba del cielorraso, mientras que el millón restante estaba en una caja fuerte.

Además, en otros procedimientos, al intendente y al ex secretario de Gobierno José Hipperdinger, quien también es investigado por la justicia federal, les secuestraron dinero, autos y motos de agua, según informó Diario Chaco.

En la causa, que en Chaco se conoce como "Lavado III", el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, busca demostrar si el jefe comunal desvió fondos provenientes del Ministerio de Planificación, liderado en ese entonces por Julio De Vido, que eran remitidos al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Chaco (IPDUV), para construir viviendas destinadas a aborígenes chaqueños que nunca se hicieron.

"Más allá del dinero que se pudo hallar en el domicilio perteneciente al intendente, el ex secretario cuenta con hoteles, inmuebles en otras provincias, autos de alta gama. Estamos hablando de uno de los lugares más pobres del país, con lo cual el contraste es mucho más evidente", explicó Sabadini en diálogo con TN. "Seguimos buscando bienes y seguimos encontrando bienes, no solo en la provincia sino también en el resto del país", agregó el fiscal.

Heffner llegó a la intendencia de Villa Río Bermejito en 2003, como representante de la Alianza Frente de Todos que encabezaba la Unión Cívica Radical. Tras ser reelecto en 2007, recaló en el Frente Chaco Merece Más, del ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, quien ese año fue elegido gobernador de la provincia. En 2011 volvió a ganar las elecciones y, tras obtener un nuevo triunfo en 2015, el año pasado pasó a formar parte de Cambiemos.