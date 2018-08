Multitudinaria protesta para pedir por el desafuero de Cristina

Miles de personas se movilizan esta tarde noche hacia la Plaza del Congreso para reclamar a la Cámara de Senadores que autorice los allanamientos a los inmuebles de la ex presidenta Cristina Kirchner y avance en su desafuero. La marcha, que también pide por la sanción de la Ley de Extinción de Dominio, fue convocada desde las redes sociales bajo el hashtag #21ATodosAlCongreso.



El miércoles de la semana pasada la Cámara alta no consiguió el quórum necesario para iniciar la sesión en la que se iba a tratar el pedido de allanamiento a la senadora de Unidad Ciudadana. La solicitud fue hecha por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en la obra pública durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner y que fue impulsada tras la aparición de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. La convocatoria fue a partir de las 19. Crédito: Twitter @556charly Pedido. En las últimas horas, Cristina Kirchner publicó una carta en la que pide a todos los senadores que habiliten el quórum para que este miércoles se trate el pedido del juez.



"Quiero dirigirme, en primer lugar, a los senadores y senadoras que, de distintas bancadas opositoras, se hicieron cargo de los críticos momentos que atraviesa el Estado de Derecho y el sistema de representación democrático en Argentina y no prestaron quorum para autorizar el –literalmente- inédito pedido de allanamiento múltiple sobre mi vivienda en esta ciudad y El Calafate y mi domicilio en la ciudad de Río Gallegos", comienza el texto. Y continúa: "Sin embargo, le he pedido al presidente de mi bloque que, en la reunión de labor parlamentaria convocada para el día de la fecha, comunique al resto de los jefes y jefas de bloque que, a esta altura de las circunstancias, no tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadío".



Cristina pidió al Senado que autorice "sin cámaras" los allanamientos: "Que Bonadio no rompa nada" Desde la bancada peronista encabezada por Miguel Ángel Pichetto aseguran que el número para sesionar el próximo miércoles está garantizado y recuerdan que la última convocatoria naufragó porque dos senadores de Cambiemos se ausentaron: Esteban Bullrich (de vacaciones en Europa con su familia) y Miriam Boyadjian, que tenía programada una intervención médica y avisó que no podía asistir. Convocatoria.



Uno de los principales impulsores de las tres causas de la movilización es el coordinador de Análisis y Control de Gestión del Sistema Federal de Medios Públicos, Ricardo Benedetti. "Me cuentan que el martes 21 de Agosto a las 19hs en el Congreso se reúnen los argentinos de bien a reclamar por la Ley de Extinción de Dominio desafuero y allanamiento a Cristina Kirchner. Estoy de acuerdo, todos sentimos indignación por lo hecho en el Senado. Nos vemos allí", escribió el funcionario, que reporta a Hernán Lombardi.



La diputada de Cambiemos Graciela Ocaña también se sumó y confirmó su participación vía Twitter: "Yo voy. Es importante que todos estemos presentes para reclamar el fin de la impunidad; el desafuero de Cristina y la caducidad de dominio para bienes robados por la corrupción". También se anotó su par macrista, Waldo Wolff: "Les dije a mis hijos que no se roba. Ahora les digo que el martes me acompañen al Congreso a pedir que devuelvan lo robado", escribió.



Fuente: 21 de agosto de 2018 (perfil)