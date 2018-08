"Lavagna no forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa"

El expresidente Eduardo Duhalde y el dirigente radical Ricardo Alfonsín dieron una entrevista al diario Perfil para explicar como empiezan a articular una opción electoral que sea competitiva en 2019 y que al mismo tiempo supere la grieta entre el macrismo y el kirchnerismo. Para esto ponen sobre la mesa un nombre común: Roberto Lavagna.

"Lavagna en mi criterio va a ser candidato, yo hablo permanentemente con él, yo no estaría diciendo lo que digo si no supiera de la voluntad patriótica que tiene. No es que esté encantado, en este momento necesitamos de la experiencia de un equipo que entienda como se sale. Estamos haciendo un lio en la palangana, no es como lo están viendo, yo decía esto en 2001, es dificil salir porque no entienden, si uno no tiene claro los objetivos", analizó Duhalde sobre el panorama político actual.

Ricardo Alfonsín insistió con que lo que necesita la política argentina hoy por hoy son "acuerdos porque vamos a tener que enfrentar momentos difíciles". Sobre la grieta aseguró que "la sociedad está harta de vernos pelear. La gente está muy intranquila con su futuro, hay que llevarle tranquilidad y la mejor forma es mediante acuerdos entre las distintas fuerzas".

“Hay muchos en la política nueva que creyeron que era fácil [generar acuerdos], parte de la sociedad creía que era todo fácil, y no es fácil la política. No es gobernar una empresa la política, no son 40 millones de empleados, son 40 millones de argentinos que piensan distinto", señala Alfonsín.

Hace unas semanas una nota del mismo diario informó que Duhalde y Lavagna, que llegará a la elección con 77 años, piensan en un "gabinete de presidenciables" que contenga dentro de la estructura a dirigente como Sergio Massa, Florencio Randazzo y el salteño Juan Manuel Urtubey.

Justamente el propio Duhalde se encargó de afirmar en la misma entrevista que el exministro de Economía de Néstor Kirchner "no forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa".

Fuente: 21 de agosto de 2018 (pa)