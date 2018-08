Según Bullrich, Los Monos pagan entre 2500 y 5000 pesos por "balear frentes"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , afirmó ayer que la banda de Los Monos "paga entre 2500 y 5000 pesos para balear frentes" de propiedades vinculadas a funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe.

"Queremos evitar que [Ariel Máximo "Guille"] Cantero siga manejando las cosas desde la cárcel", repitió la funcionaria nacional ayer, en distintos reportajes radiales. Bullrich sostuvo que, en su opinión, los juicios en los que fueron condenados los líderes de Los Monos "han generado una saga de tiroteos en distintas partes de Rosario intentando amedrentar a jueces".



"Pudimos determinar que no necesariamente estas personas pertenecen a la banda. Entonces se hace más complejo. Es gente que tiene una moto o un auto, y va y balea. Algunos no tienen antecedentes. Estamos cubriendo todas las partes céntricas de Rosario donde puedan ocurrir [los ataques]. Son muchos objetivos, estamos trabajando para tratar de prever esto con un comando unificado", sostuvo la funcionaria en entrevistas que dio a las radios La Red (AM 910), de Buenos Aires, y La Ocho (AM 830), de Rosario.



Bullrich señaló que la "cuestión es seguir trabajando para impedir que Cantero siga manejando todo desde la cárcel". Y fue entonces cuando afirmó: "La banda paga entre 2500 y 5000 pesos para balear frentes" de viviendas vinculadas a funcionarios del Poder Judicial. Agregó: "El sistema es simple y perverso, porque se trata de un pago a personas que van y tirotean un determinado lugar, mandados directamente por Los Monos. En los últimos días tuvimos varios detenidos vinculados a esto, estamos haciendo investigaciones profundas".