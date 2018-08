Con preocupación por el empleo, la cúpula de la CGT recibe hoy a la misión del FMI

Será un encuentro inédito y que se viene preparando hace casi dos meses. Hoy a las 14.30 el consejo directivo de la CGT recibirá a la misión del FMI que hace ya una semana se encuentra en la Argentina auditando el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias. Esta reunión había sido consensuada luego de una charla telefónica entre las dos partes el 28 de junio pasado, tres días después del paro general convocado por la central obrera para repudiar el acuerdo. El anfitrión del encuentro será Gerardo Martínez, ya que el encuentro será en la sede central de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) en Avenida Belgrano al 1700.



Por el lado del FMI, encabezará el encuentro el jefe de la misión, Roberto Cardarelli, mientras que por el lado de la CGT estarán los integrantes del triunvirato, Juan Carlos Schmidt, Héctor Daer y Carlos Acuña, pero además se sumarán otros sindicalistas de peso como Omar Maturano (ferroviarios), Roberto Fernández (transporte), Armando Cavallieri (mercantiles) y posiblemente también Carlos Acuña (empleados de estaciones de servicio). En cambio, no participaría el ex líder de la central obrera Hugo Moyano.







La reunión entre las autoridades máximas de la CGT y la misión del FMI se gestó el 28 de junio en una charla telefónica. Fue tres días después del último paro general



Los sindicalistas aprovecharán para realizar reclamos ante los técnicos del Fondo. Según pudo averiguar Infobae, habrá por lo menos tres ejes temáticos:



1. Priorizar los recursos para los planes sociales, en un momento de crisis económica y ajuste fiscal. Este punto está contemplado en el propio acuerdo firmado con el FMI, que incluso establece partidas extras (de hasta 0,2% del PBI) si se complica la situación.

2. Conseguir que parte de los desembolsos que realice el FMI en el futuro (alrededor de USD 3.000 millones el trimestre) sean aplicados para reactivar el consumo interno. Esto es clave para preservar los puestos de trabajo, ya que el temor hoy de la CGT es que se profundicen los despidos por la situación económica.

3. Además se le solicitará al Fondo que intervenga activamente para que los consorcios que ganaron obras públicas bajo el esquema de Participación Público Privado (PPP) puedan acceder a financiamiento internacional. La intención es que el organismo pueda de alguna manera actuar como garante de los préstamos que tienen que otorgar los bancos o fondos del exterior.





La cúpula de la CGT participó además la semana pasada de la reunión que varios gobernadores justicialistas efectuaron debatir sobre la decisión del Gobierno de eliminar para las provincias el Fondo Federal Solidario, proveniente de los recursos de la soja. Pero pareció más bien un encuentro para sentar posición política contra las políticas oficiales de ajuste.

La misión del Fondo ya revisó la situación de las cuentas públicas a junio y llegó a la conclusión que no peligra el objetivo de déficit fiscal primario de 2,7% para este año. Sin embargo, la inflación anual no entraría dentro de los parámetros de 32% que se había fijado como tope. No sería, de todas maneras, un motivo para que se caiga el acuerdo. Por lo pronto, el desembolso de USD 3.000 millones previsto para el 15 de septiembre está asegurado, sumándose a los USD 15.000 millones que el organismo ya entregó a mediados de junio.

Además, también se negociaron la semana pasada con el FMI algunos cambios relacionados con la política monetaria. El Central dispuso acelerar la eliminación de las Lebac, pero al mismo tiempo solicitó autorización para usar más reservas, lo cual fue concedido por la misión del organismo.