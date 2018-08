Más de 50 mil personas pasaron por ExpoVenado

El presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Esteban Boyle, brindó un balance de la edición 2018 de ExpoVenado, por la que transitaron más de 50 mil visitantes en los tres días de duración. En este marco, el dirigente rural se mostró “muy conforme” por los resultados, ya que “no sólo se logró superar la cantidad de espectadores del año pasado, sino también porque los stands pudieron concretar negocios importantes y tuvimos un show de lujo con la visita del cantante Sergio Denis”, manifestó.

En este marco, Boyle indicó: “El balance es más que positivo, logrando colmar las expectativas desde todas las miradas, y principalmente por lo que vivimos en la jornada de hoy (por ayer), que era lo que queríamos, ver una pista a pleno, llena de gente, disfrutando, cantando y con alegría. Ese es el sentido que siempre quisimos darle a la muestra, que no sea meramente comercial, sino que sea una fiesta popular, con gente de toda la región conviviendo tres días”.

Si bien comentó que el sábado el clima les jugó una mala pasada, porque el frío se hizo sentir, “afortunadamente el domingo salió el sol, fue un día brillante en el que pudimos cumplir con normalidad todas las actividades, lo mismo que el último día, que fue con un éxito total, y con un artista que estuvo a la altura de la fiesta”. Y añadió: “Lo mismo sucedió con los remates, que anduvieron muy bien”.

Haciendo referencia a la actividad comercial, Boyle contó que “hablamos con varios de los encargados de los stands y estaban muy contentos, se hicieron muchos negocios comerciales; el Paseo de la Semilla se realizó con un éxito singular, dándosele la importancia que debía tener, además porque es el puntapié inicial para lo que va a ser el año que viene el primer congreso nacional de la semilla”.

En cuanto a la cantidad de visitantes, el directivo de la Sociedad Rural aseguró que “no tenemos los números finos aún, pero estamos hablando de más de 50 mil personas que transitaron por la muestra, donde el fuerte ha sido el lunes, ya que sabemos que el domingo hubo mucha actividad deportiva, e incluso se celebró el Día del Niño, llevando a muchos vecinos a asistir en este lunes”.

Asimismo adelantó que en los próximos días se harán los balances más precisos de lo que dejó esta edición 2018 de ExpoVenado, ya pensando en lo que será el año próximo. “Ya en las reuniones que tengamos con los equipos de trabajo vamos a poder evaluar las fallas. Justamente una de las que vimos el año pasado fue la falta de un espectáculo a nivel nacional, que sí pudimos tener este año. Siempre vamos pensando en qué mejorar o qué sumar a la fiesta”, enfatizó.

Uno de los atractivos que tendrá, sin dudas, la edición 2019 será la tribuna inaugurada. En este sentido Boyle planteó: “En el discurso nuevamente solicitamos apoyo de los dirigentes políticos y la ministra (de la Producción, Alicia Ciciliani) no me esquivó, sino todo lo contrario, nos consultó qué necesitábamos. Tanto ellos como nosotros vamos a poner lo que haga falta para tenerla inaugurada y disfrutándola todos los vecinos de Venado y la región”.

Por último, y replicando el concepto que arrojó el año pasado el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, “ExpoVenado se va consolidando como la fiesta popular más importante de la provincia y esperamos poder seguir poniéndole ese sello porque de ese modo podemos volcar el éxito en cada una de las ediciones”, exclamó.



Autor : Santiago Balagué