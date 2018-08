Nación suspendió la vacuna de meningitis para chicos de 11 años

La ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, confirmó que no habrá vacunas contra la meningitis para chicos de 11 años.

La decisión responde a un acuerdo entre todas las provincias y Nación ante la escasez de dosis para completar el calendario de vacunación aprobado el año pasado por el ajuste que está implementando el gobierno de Mauricio Macri.

El calendario establece que son obligatorias tres dosis para los menores de 2 años, que integran el grupo de riesgo, y una adicional a los 11 para evitar la propagación de la enfermedad. Sobre este grupo suspenderán la aplicación hasta fin de año para priorizar a los más chicos. En el primer semestre Rosario estuvo sin vacunas durante dos meses en los hospitales y centros de salud. La vacuna es importada y el aumento del dólar de las últimas semanas complica aún más la situación.

“Esta semana llegaron dosis pero no fueron suficientes para completar el calendario. Veníamos insistiendo con una priorización epidemiológica y sanitaria para proteger a los que más lo necesitan. Estamos esperando la nota formal de Nación, pero acordamos postergar la vacuna para los adolescentes, al menos por este año, para cubrir a los más chicos”, explicó a El Ciudadano, Andrea Ubaldi.

Los postergados

La vacuna antimeningocócica se incorporó al calendario nacional el año pasado. Está indicada en forma obligatoria para niños menores de dos años en tres dosis: a los 3, 5 y 15 meses. El grupo de mayor riesgo son los menores de 9 meses. La vacuna también está indicada para adolescentes de 11 años por ser los portadores, es decir, no se enferman pero la esparcen. Vacunarlos era una estrategia para disminuir la carga en la población.

Según explicó la ministra, los portadores de la bacteria no siempre son lo que corren riesgo de enfermarse. En el caso del neumococo, la bacteria que provoca neumonía, los chicos son los portadores y los afectados. La vacuna los protege a ellos y a la comunidad. En cambio, en el caso del meningococo, la portación y la enfermedad afecta a grupos distintos. Los que se enferman son los menores de 2 años y los que portan la bacteria son los niños de 11 años.

“Cuando pensamos el calendario, discutimos si sólo vacunar a los niños o aprovechar para bajar la tasa de enfermedad. En el contexto actual, con faltante de vacunas, ni protegemos ni bajamos la tasa porque no tenemos dosis suficientes. Las personas van a los centros de salud y les dicen que no hay vacunas y no saben cuándo llegarán. Decidimos readecuar el calendario y priorizar a los grupos de mayor riesgo para usar las dosis de forma eficiente”, señaló Uboldi.

La ministra recordó que no es la primera vez que toman una decisión similar y señaló que durante la gestión anterior postergaron a los adolescentes y priorizaron a las embarazadas cuando hubo problemas con el laboratorio que fabricaba la vacuna de la tos convulsa.

Recorte

En la provincia son necesarias al menos 165 mil vacunas para cubrir las tres dosis obligatorias de los 55 mil nacidos al año. Desde el año pasado, la entrega está demorada por varios motivos. Es una vacuna importada que Nación compra a precio dólar, por lo que la suba de la divisa, los recortes presupuestarios, los impuestos aduaneros o la falta de cálculo dificultaron la entrega a término, en particular en las ciudades más pobladas como Rosario y Venado Tuerto. La vacuna se aplica gratis en hospitales, centros de salud y vacunatorios privados según convenio.

En Rosario la dosis contra la meningitis estuvo en falta durante dos meses. La semana pasada, la provincia recibió una entrega de Nación, pero según explicó Uboldi, las dosis no fueron suficientes. Por eso, pidieron explicaciones para saber cuánto se compró y cuándo llegarán. Ante la falta de respuestas concretas, la provincia resolvió hace unas semanas recomendar que los adolescentes de 11 años posterguen la aplicación hasta fin de año. La decisión fue ratificada y consensuada por los referentes de todas las provincias en una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa). “En Santa Fe veníamos haciéndolo y ahora lo consensuamos en los talleres. Nación tiene que oficializarla por escrito”, agregó Uboldi.

La ministra aclaró que sólo hay 300 casos de meningitis al año en todo el país, por lo que no es de las enfermedades más frecuentes comparada con la neumonía, la diarrea o la hepatitis. También señaló que la vacuna no incluye a todos las variedades de la enfermedad, y deja a cerca de un 50 por ciento sin cobertura.

El Ciudadano