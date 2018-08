21A, la marcha que pide el desafuero de Cristina Kirchner y la ley de extinción de dominio

El próximo miércoles, el Senado buscará alcanzar quórum para tratar el pedido para allanar las propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner y la ley de Extinción de Dominio. El oficialismo organizó una manifestación para el martes, frente al Congreso, para presionar a la Cámara alta. #21A Todos al Congreso está convocada para las 19.



Difundida principalmente por las redes sociales, funcionarios y dirigentes del Gobierno figuran detrás de esta movilización, como Ricardo Benedetti, coordinador de Análisis y Control de Gestión del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y la diputada Graciela Ocaña.

“Yo voy. Es importante que todos estemos presentes para reclamar el fin de la impunidad; el desafuero de Cristina y la caducidad de dominio para bienes robados por la corrupción”, tuiteó Ocaña este domingo. Al igual que el macrista Waldo Wolff, quien escribió: "Les dije a mis hijos que no se roba. Ahora les digo que el martes me acompañen al Congreso a pedir que devuelvan lo robado".





La marcha, que también pedirá el desafuero de Cristina por la investigación que desató el escándalo de los cuadernos de las coimas, no solo será frente al Congreso. Sino que también se concentrará en diferentes puntos del país, como el Monumento de la Bandera en Rosario; la plaza 25 de Mayo en San Rafael, Mendoza; la plaza Pringles de San Luis; el monumento a San Martín en Neuquén; entre otros.



A su vez, en la lista de figuras políticas que adelantaron su presencia está Mariana Zuvic, la parlamentaria del Mercosur. Invitada en la mesa de Mirtha Legrand planteó que es una "oportunidad histórica vital para salir de la ceguera moral" que hubo durante el kirchnerismo.

En la misma línea, personajes del espectáculo como Alfredo Casero aseguraron que formarán parte de la marcha para poder "recuperar el dinero para la gente que lo necesita". El actor apuntó contra los senadores y les recalcó que "tienen que hacer las cosas en serio, sino va a recaer sobre su apellido y su honor".

Cristina, más cerca de los allanamientos

En medio de la investigación sobre los cuadernos de las coimas, las bitácoras del remisero del número dos de Julio De Vido que destaparon una posible asociación ilícita comandada por el matrimonio Kirchner, el juez de la causa, Claudio Bonadio, solicitó permiso al Congreso para allanar las propiedades de la exmandataria.

El magistrado deberá esperar su visto bueno para poder ingresar al famoso departamento de Recoleta y a las dos casas que tiene la senadora en El Calafate y Santa Cruz.



Sin embargo, desde que el pedido llegó al Senado, todavía no obtuvo el quórum para ser tratado y hasta dividió las aguas del peronismo, bloque que no tiene una postura unánime sobre la autorización. Mientras algunos lo ven como un mecanismo para humillar a Cristina, otros consideran que deben cooperar a toda costa con la Justicia.

El Senado buscará tratar este miércoles el pedido de allanamiento de las propiedades de Cristina y la ley de extinción de dominio.

La semana pasada, las dos ausencias que más llamaron la atención fueron las de dos senadores de Cambiemos: Esteban Bullrich y Miriam Boyadjian. El exministro de Educación justificó su falta porque estaba de viaje en Roma y la fueguina tenía licencia médica por una operación. Si hubiesen estado en el recinto, hubieran logrando abrir la discusión.

Sin embargo, desde el Senado aseguraron que este miércoles tendrán el quórum necesario. El peronista José Mayans fue uno de ellos, quien también aseguró que Cristina "hará uso de su defensa".