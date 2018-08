Murió Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas y Nobel de la Paz

El ex secretario general de la ONU y premio Nobel de la Paz en 2001, el ghanés Kofi Annan, murió a los 80 años en un hospital de Suiza, según informó su familia.



Su fallecimiento se produjo tras una corta enfermedad, que no fue revelada. "Con gran tristeza, la familia Annan y la Fundación Kofi Annan anuncian que Kofi Annan, antiguo secretario general de la ONU y premio Nobel de la Paz, se fue en paz este sábado, 18 de agosto, tras una corta enfermedad", se informó a través de un comunicado. "Su esposa, Nane, y sus hijos, Kojo, Ama y Nina, estuvieron a su lado durante sus últimos días", agrega el texto.



De carismática personalidad, Annan se convirtió en 1997 en el primer africano negro en ocupar el cargo de secretario general de la ONU. Desde allí trabajó por los pobres y los oprimidos, y abogó por la paz y la justicia. Durante la guerra de Irak se opuso a la postura de Estados Unidos.

Permaneció al frente de Naciones Unidas hasta 2006. "En todo lugar donde hubiera sufrimiento o necesidad, él acudió y tuvo un impacto en muchas personas con su profunda compasión y empatía", afirmó su fundación.

El actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, lamentó la muerte de Annan y aseguró que "su legado será siempre una inspiración para todos".

"En estos tiempos turbulentos, Annan nunca dejó de trabajar para mantener vivos los valores de la Carta de Naciones Unidas", afirmó en un comunicado.

Guterres añadió que Annan fue "un referente y un guía" así como un "orgulloso hijo de África que se convirtió en un campeón de la paz para toda la humanidad", y que "en muchos sentidos, él era las Naciones Unidas", ya que consiguió modernizar la organización "con dignidad y determinación".





Nacido el 8 de abril de 1938 en la ciudad ghanesa de Kumasi, Annan trabajó casi toda su vida en la ONU. Tras estudiar en Ginebra y Estados Unidos, ascendió rápidamente en su carrera diplomática y conoció la organización desde varios puestos.

En 1993 actuó como Coordinador de las Fuerzas de Paz a nivel mundial y después como vicesecretario general del organismo. Por propuesta de Estados Unidos, que se oponía a un segundo mandato del entonces secretario general Butros Butros-Ghali, Annan fue elegido en el cargo en 1996.

Desde ese puesto logró dar una nueva cara a la organización, endeudada y considerada inactiva. Cinco años después se había ganado tal fama internacional que fue reelegido sin ninguna controversia.

En 2001 obtuvo junto con la ONU el Premio Nobel de la Paz, por su "trabajo por un mundo mejor organizado y más pacífico". Tras dejar el puesto en manos del surcoreano Ban Ki-moon, Annan siguió trabajando por la paz.



Quizás su mayor fracaso fue el intento de mediar en la guerra civil siria como enviado especial de la ONU y la Liga Árabe. Trató de hallar una solución al conflicto en 2012, el segundo año de la guerra, pero renunció al puesto tras seis meses de esfuerzos sin éxito.

El diplomático africano también luchó por la paz a través de su fundación y del consejo de la organización no gubernamental The Elders, formada por ex líderes mundiales y diplomáticos.