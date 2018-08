De tirar bolsos con dólares a testigo protegido: José López, el arrepentido que puede hacer tambalear a Cristina Kirchner

El kirchnerismo quedó acorralado por la Justicia luego de la ramificación de la causa de los cuadernos de las coimas. Día tras día, empresarios y exfuncionarios aportaron detalles en Comodoro Py sobre la red de sobornos armada desde lo más profundo del poder. La declaración de este viernes fue mucho más importante que las anteriores por la relevancia del protagonista. José López fue el encargado de la obra pública durante 12 años y medio y la principal mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación. Frente al fiscal Carlos Stornelli pidió ser "imputado colaborador" y "testigo protegido": los bolsos con millones de dólares que intentó esconder en un convento fueron el principio de su derrumbe.

López cayó en desgracia en la madrugada del 14 de junio de 2016 cuando fue detenido infraganti en el momento en el que intentaba esconder 9 millones de dólares y 150 mil euros en el Monasterio de Nuestra Señora de Fátima, de General Rodríguez. Desde entonces, la Justicia le encontró otras irregularidades en su patrimonio y, por estos días, enfrenta un juicio oral.



En su testimonio frente el tribunal, López contó que no fue solo a llevar los bolsos y que ese dinero guardado allí no era suyo. El exfuncionario no pudo explicar de dónde salió esa plata porque aseguró que corre en riesgo su vida y la de su familia. De acuerdo a su versión, a mediados de noviembre del 2016 lo citaron a una reunión sobre la que no dio detalles. Allí lo obligaron a quedar a disposición para hacer "diligencias" que le encargarían.





"La primera y la única fue el tema de los bolsos. Ese dinero no es mío. Era de personas vinculadas a la política de las que no puedo hablar. No sé bien quienes son todos, ni quiero saberlo", sostuvo. También comentó que fueron tres personas las que lo acompañaron al monasterio para controlarlo y que esperaron afuera mientras él los dejaba: "Uno iba en una moto y dos en un auto. Son los que me entregaron el dinero y me siguieron por todo el camino", indicó.



Se supone que el testimonio frente a Stornelli podría aclarar el dato de quiénes eran las personas que lo siguieron, para quién llevaba los bolsos y si tenía una orden de más arriba en la escala del poder para actuar. La nueva condición de López como "arrepentido" en peligro lo ubica dentro del Programa de Protección a Testigos e Imputados.



La vinculación de López en el caso de los cuadernos se dio luego de que Germán Nivello, ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo nombrara en la Justicia. Este exfuncionario aparece mencionado al menos dos veces en las anotaciones que hizo Oscar Centeno, repartiendo millones a Roberto Baratta.

La nueva configuración de su situación viene en paralelo al temor de su familia. La mujer y una de sus hijas le avisaron al Tribunal Oral Federal 1 que se van a mudar a Santa Cruz por temor a represalias. El destino de López, desde el viernes, podría empezar a cambiar: lo podrían llevar un lugar reservado y custodiado.