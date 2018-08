El bebé amamantado por una policía lloraba de hambre: su dura historia con sus cinco hermanitos separados de su mamá

Celeste Ayala no sabía, cuando entró a una de las salas del hospital de niños de La Plata y se encontró con seis hermanitos que esperaban a un médico, que los nenes pasaban -quizás- por el momento de más incertidumbre de su vida. La agente de la Policía Bonaerense llegó a esa habitación por el llanto que retumbaba hasta el pasillo. Cuando vio que los gritos venían de un bebé de seis meses que se metía la mano en la boca supo lo que pasaba, casi de manera inconsciente. “Le dije a la cuidadora que seguro tenía hambre. Le ofrecí darle el pecho y la chica emocionada me dijo que sí. Le di la teta y se calmó”, relató.



Todavía no pasaron ni 24 horas del episodio y a Celeste no le paran de llegar mensajes en Facebook, por Whatsapp; la llaman todos los programas de televisión, sus amigos, otros efectivos... La policía cuenta que sabe que “hizo un acto de bien”, pero explica que anoche no vivió un momento de felicidad: “Estaba triste por la situación que estaban pasando los nenes y pensaba en las nenas que tengo en casa. A veces uno se queja de tan poco y esos nenes que no tienen nada, están sufriendo”.

El mismo instinto que la llevó a amamantar a el bebé que lloraba porque tenía hambre, le permitió ver que sus hermanitos también estaban angustiados. Es que las autoridades habían llevado a los chicos al hospital ese miércoles para que los médicos les dieran el visto bueno y trasladarlos a un hogar. Según contaron desde el Servicio Local del municipio de Berisso , horas antes el Juzgado de Familia °5 había resuelto separarlos de su mamá, que atraviesa una situación de vulnerabilidad extrema.

“El mayor de los seis tiene 9 años. Tuvimos una actuación de meses y lamentablemente no pudimos recomponer la situación de la mamá. Por eso hubo que hacer certificaciones de salud antes de llevarlos a alguna casa de abrigo. Cuando la mujer amamantó al bebé estaban a la espera de una respuesta en la guardia”, explicó uno de los funcionarios de la oficina. También contó que empezaron a hacer un seguimiento de esta familia meses atrás, cuando la mujer se acercó a una unidad sanitaria a pedir ayuda para poder darles de comer.