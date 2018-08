Murió Aretha Franklin, una voz única que pidió "respeto" y se transformó en una luchadora

Aretha Franklin, una reconocida cantante estadounidense, murió a los 76 años. Se encontraba gravemente enferma y rodeada de sus familiares, según publicó el portal Showbiz 411. La noticia la confirmó TMZ.

La Reina del Soul, conocida por éxitos como "Respect" (1967) o "I Say a Little Prayer" (1968), le diagnosticaron cáncer en 2010. Su última actuación pública fue en Filadelfia, en agosto de 2017. Una voz única, fuerte, sentimental. Había nacido el 25 de marzo de 1942 en Memphis, pero creció en Detroit. Era la hija del predicador Clarence LeVaughn Franklin y la cantante de gospel Barbara Franklin. Su madre abandonó a su familia cuando ella era una niña, y poco tiempo después, murió.

Su padre fue quien descubrió el talento que tenía la pequeña Aretha. Fue por eso que la mandó a tomar clases de piano, pero ella no quiso, prefirió aprender por su cuenta, escuchando las canciones en la radio. Sus primeros pasos fueron en el gospel, junto a sus hermanas Carolyn Franklin y Erma Franklin, en la Iglesia Bautista de Detroit, que fue fundada por su padre.

A los 14 años, su talento llamó la atención de un sello discográfico y grabó su primer disco. "Operation heartbreak", "Rock-a-bye Your Baby With a Dixie Melody", "Lee Cross" y "Soulville", fueron algunas de sus primeras publicaciones que no tuvieron mucho éxito. Su consagración finalmente llegaría en 1967 con su versión de un tema de Otis Redding, "Respect". Desde ese momento, gracias a su interpretación, la canción se transformó en una declaración de principios.