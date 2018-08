Rosario - El gobierno ofrece una recompensa de dos millones de pesos para esclarecer las balaceras

El gobierno provincial ofrecerá una recompensa de dos millones de pesos a quienes aporten información concreta y fehaciente sobre los autores materiales e intelectuales de los ataques a balazos contra las sedes del Centro de Justicia Penal, el Ministerio Público de la Acusación y contra inmuebles vinculados a jueces y fiscales de Rosario que actuaron en la investigación de la banda de Los Monos.



El secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza, dijo a La Capital que las personas que presenten datos concretos a los investigadores "serán incluidas dentro del Programa Provincial de Protección de Víctimas y Testigos".



"Vamos a ofrecer dos millones de pesos para quienes ayuden a esclarecer los casos de las balaceras. Y para eso se habilitarán una línea telefónica. Será el 0800 444 3583 con que cuenta el Ministerio de Seguridad. Quien prefiera hacerlo personalmente podrá hacerlo en el Centro de Asistencia Judicial, de Corrientes 2114", agregó el funcionario.



Figueroa Escauriza afirmó que la intención del gobierno "es poder apuntalar la labor de los tribunales penales en este tema. Esta recompensa es para dar no sólo con los autores materiales sino también los ideólogos".

"Las personas que aporten datos a la investigación será preservadas antes, durante y después del proceso. Tendrán todas las garantías de seguridad", remarcó Figueroa.



El funcionario de Justicia señaló que la información que aporten esos testigos "se evaluará si es verídica. Si es así, se la trasladará al fiscal y en caso que sea así, se lo citará a declarar de manera confidencial".



Figueroa Escauriza señaló que para pagar la recompensa "se tiene en cuenta en base al valor probatorio. Si la información fue importante y se logró el ciento por ciento de la prueba, se pagará la recompensa completa. Si esa información fue un elemento que permitió un avance parcial, se pagará un proporcional."

"En el caso que se presenten dos testigos con buena información se pagará en forma concurrente a ambos", agregó el funcionario judicial. Dijo además que "este es un gran esfuerzo para que estos casos no queden impunes. Quienes aporten información no van a correr ningún riesgo".