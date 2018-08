Estela de Carlotto, sobre los cuadernos de las coimas K: "¿Cómo un chofer va a tener semejante escritura perfecta?"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo señaló además que la Justicia analiza "fotocopias que no sirven como pruebas"

Estela de Carlotto habló sobre la causa de los cuadernos de las coimas K que investiga el juez Claudio Bonadio y por la cual este miércoles el Senado definirá si autoriza los allanamientos a las propiedades de Cristina Kirchner. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo se pronunció sobre el caso ayer en la provincia de Mendoza, tras mantener una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo para firmar un convenio de colaboración sobre la recuperación de nietos desaparecidos.



Carlotto habló de escándalo jurídico, de persecución política y puso en duda la validez de los textos que escribió el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, y que revelaron un presunto esquema de corrupción entre empresarios de la construcción y funcionarios de la administración kirchnerista.

"Es un escándalo jurídico, social y humano, querer destruir a una persona por el solo hecho de pertenecer a otra ideología política", comenzó Carlotto, quien señaló que a la ex Presidente "hasta ahora no le han encontrado nada".





Y continuó: "Es un avasallamiento increíble que hace un juez que parece que fuera el poder absoluto de la Justicia e intocable".

"Esto nos espanta, está sentado un precedente de acuerdo a cuadernos que son fotocopias que no sirven como pruebas. Hoy escuché a una persona de la política que respeto decir que es la caligrafía de varias personas", agregó.

Luego remató: "Yo también dudaba: ¿cómo un chofer va a tener semejante escritura perfecta? Soy maestra, lo primero que vi es que no había faltas de ortografía, puntuación perfecta en una persona que habla a medias".



El convenio firmado ayer permitirá la cesión de las copias digitalizadas de las actas de nacimiento del Registro Civil provincial a Abuelas. Además, Cornejo se comprometió a "congelar todos los expedientes de adopciones, que se dieron entre el 76 y el 83, hasta que se pueda esclarecer el paradero de los 300 nietos que faltan".

"Las abuelas seguimos buscando a nuestros nietos. Pueden estar en cualquier lugar del país, incluso en el exterior. La disposición y el apoyo del Gobierno, la firma de este convenio para tener datos posibles de nuevos nietos, es un camino que se inicia. A veces es difícil que se entienda esta lucha que se realiza desde el amor. Acá no hay política partidaria, hay política de derechos humanos", aseguró Carlotto.