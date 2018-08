Carlitos Balá cumplió 93 años y lo festejó con sus seres queridos

Carlitos Balá, uno de los humoristas infantiles más populares del país, realizó un gran festejo por su cumpleaños número 93, acompañado por sus seres queridos.

El popular conductor de programas como El show de Carlitos Balá, El circus show de Carlitos Balá y Balamicina celebró en el restaurante La Stampa, ubicado en Palermo, junto con sus amigos, hijos, nietos y su esposa Martha.





El cumpleaños fue organizado por la animadora infantil Panam. Desde hace años, ella suele invitarlo para que forme parte de sus espectáculos para chicos. A partir del 1 de septiembre, se presentarán en "Panam y circo" en el teatro Astral.





"Les agradezco por el cariño que me brindan desde hace tantos años. Yo estoy viviendo de ese cariño, sinceramente. Lo que hago yo, lo hago desde que nací, cuando nací hice reír a la partera, así dicen", dijo en un video que grabó desde su casa para sus seguidores de Facebook.



El cómico reveló cuál es el secreto para llegar con tanta vitalidad a los 93 años: "Descanso, descanso bien. Duermo la siesta, vivo tranquilo, no hay apuro para nada… 93 años calmo y así se vive más. El mundo está muy travieso, muy inquieto y yo estoy a contrario del mundo".





También, manifestó su admiración por Charles Chaplin: "Es mi maestro. No abandonaba nada. Todo lo sabía. Si el decorado no le gustaba lo hacía sacar y lo armaba otra vez. Era un perfeccionista. 'El gran dictador' y 'Tiempos modernos' son obras de arte".

Por último, contó que suele recibir muchos llamados telefónicos por su cumpleaños. "Yo anoto año por año los llamados que me hace la gente. En mi casa tengo 100 biblioratos y guardo todo. Me escriben y me ponen 'llamame a mi casa', y yo los llamo y no me creen… Así es mi vida con el cariño de los demás", relató.