Mendoza: estaba internada en terapia intensiva y se suicidó con una tijera

Una mujer que estaba internada en el hospital Luis Lagomaggiore de la ciudad de Mendoza se suicidó. La paciente, de 51 años, había ingresado luego de autolesionarse con un cuchillo, y mientras estaba en la sala de terapia intensiva utilizó una tijera quirúrgica para quitarse la vida.

La mujer fue hallada acostada abajo y sin signos vitales por un médico que el sábado a la tarde se acercó a la sala para verificar su estado de salud.

Luz Orellana, la hija de la mujer fallecida, aseguró que la familia iniciará acciones legales contra el establecimiento. La joven contó además cómo se enteró de la muerte de su madre: "Yo estaba en el supermercado. Me llamaron y me dijeron que me presentara. Cuando llegué me dijeron 'no es tan malo, tu mama falleció se enterró una tijera que encontró'. Me volví loca, rompí un vidrio y me tuvieron que dar un calmante".

"Es poco profesional de parte de todos los que están ahí dejar una tijera al alcance de ella. Se supone que si ella entra con ese historial lo menos que puede haber es eso", manifestó la joven.



En tanto, Mario Bustos Guillén, director del hospital, explicó que la mujer "ingresó al hospital con una herida punzante que le provocó un neumotórax" y que por tal motivo tuvo que someterse a una cirugía.

"Por control se la deja en terapia intensiva y en el trascurso del sábado estaban todos los análisis listos y tenía muy buena evolución —relató—. En el momento que le tiene que hacer un drenaje a un paciente que estaba frente a la cama de esta paciente, que necesitaba de mucho personal porque corría riesgo de vida, por lo que pusieron un biombo para mantener la privacidad de la paciente y para que la señora no vea esa maniobra. Uno de los médicos se percata de que la señora no se movía, y cuando fueron a su cama estaba muerta".

En diálogo con Radio Nihuil, Guillén detalló que ya se abrió un sumario administrativo para determinar cómo la mujer pudo haber tenido acceso a la tijera. "Hemos entregado todo a la Justicia y nos hemos puesto a disposición para todo lo que se necesite para aclarar lo que pasó", dijo.