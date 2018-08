Despidos en Supercemento ponen en riesgo el inicio de la autopista a Rufino

La empresa Supercemento despidió a 120 operarios que prestan sus servicios de mantención de la ruta nacional 8 y es la encargada de construir el tramo Rufino-San Eduardo de la autopista ruta 33, licitación que le fue adjudicada en 2017.

El obrador de la empresa, perteneciente a Vialidad Nacional, se encuentra sobre la ruta 8 entre las localidades de Venado Tuerto y Arias (Córdoba), más concretamente en el kilómetro 375. La triste noticia fue confirmada a este diario por el titular de la Comisión Plan Autopista, Ovidio Butani, quien pedirá hoy una reunión con las autoridades provinciales para interiorizarse del futuro de la autopista.



PUBLICIDAD











Además la empresa Supercemento es la encargada de la repavimentación de la ruta 11 en el tramo que va desde Resistencia (Chaco) hasta la localidad formoseña de Tatané y que hoy se encuentra paralizada hace un mes, situación que llevaría a dejar cesantes a 87 trabajadores. El motivo sería por la falta de insumos, según consignó el diario Norte de Resistencia (Chaco).

En Venado un operario contó a este diario que el viernes al mediodía los citaron en el obrador y le comunicaron la cesantía. "No sé bien cuántos son los despedidos pero son más de 100 seguro. Calculo que quedarán 20 trabajadores de los 170 que éramos", dijo en estricto off el operario que pidió reserva de identidad "hasta que cobremos la indemnización". No obstante Butani ratificó el dato y fue más preciso: "Son 120 los despedidos", dijo.

La noticia causó alarma y preocupación por el inicio de los trabajos en el tramo Rufino-San Eduardo de la futura autopista 33 que debe hacer la empresa Supercemento. Oficialmente nada se sabe. Si la obra comenzará o no, o si esos empleados despedidos son momentáneos para luego tomar a otros y empezar la obra.

A Supercemento se le adjudicó la construcción de los 72 kilómetros del primer tramo de la autopista de la 33 (desde Rufino a San Eduardo). La obra fue adjudicada el 22 de diciembre del 2017 y según los pliegos debería haber comenzado en febrero del 2018 pero "ni un cascote pusieron ante la complicada situación nacional de la economía, los cuadernos de las coimas ahora y el dólar que no lo pueden mantener estable", dijo un funcionario municipal venandense en tono irónico.

Esta primera etapa de la autopista Rosario-Rufino, es decir Rufino-San Eduardo, se realiza con aportes del Tesoro nacional mientras que el tramo restante es por el sistema de Participación Público Privado (PPP). Según Butani "ese tramo no tendría inconvenientes en comenzar pero lo preocupante es lo que sucedió el viernes con la empresa que construirá el tramo San Eduardo-Rufino, es decir Supercemento".

El recorte de gastos en obra pública pedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la escalada del dólar y la galopante inflación no da marco de seguridad para ningún empresario, a lo que habría que sumarle que muchos empresarios, que tienen adjudicadas obras en distintas partes del país, están citados en los polémicos cuadernos de las coimas. "¿Qué Banco le va a prestar plata para hacer obras a un empresario que aparece sospechado de coimero?", razonó el irónico funcionario municipal.

Crisis

Supercemento viene ajustando su plantilla de trabajadores desde los últimos 30 días. El viernes fueron 120 los despedidos que se suman a otros en el último mes. Sólo quedarían 20, según aseguró el empleado despedido el últimos viernes junto a un centenar de compañeros suyos. En ese obrador trabajaban alrededor de 170 empleados.

"Desde la empresa me comentaron que se está atravesando una situación compleja, porque hay un desfasaje en los pagos de Vialidad y las certificaciones, lo que hace que con el incremento de costos tengan complicaciones", describió el secretario de Obras Públicas municipal, Pablo Rada, a la radio Pública (88.1) de Venado, quien además agregó que no hay ni material ni insumos para trabajar".

Obras realizadas hasta 2015

Entre las obras hechas por Supercemento están los accesos de avenida Santa Fe y ruta 33, de avenida Chapuis y ruta 33, y el acceso al Parque Industrial La Victoria, todo en Venado, y es la empresa que ganó la licitación para hacer el primer tramo de la autopista 33 entre Rufino y acceso a San Eduardo.

"Son todos trabajos realizados hasta 2015, de 2015 en adelante no tenemos nada en obras concretas. Hoy el Estado se ha achicado tanto que se ha olvidado de la función principal que es contener a la gente. Si vos querés que el Estado sea lo más chico posible en cantidad de empleados, también tenés que recordar que la función del Estado, a través de Vialidad Nacional, es dar condiciones de seguridad, aunque sea mínimas, para transitar por las rutas".