El Intendente Municipal, Sr. Norberto Gizzi oficializó la llegada del 107 a Villa Cañas

En la mañana de Canavese Hnos, responde el Sr. Intendente Municipal Norberto Gizzi, contando la versión oficial sobre el cierre de Gemed y la llegada del 107.

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/14132/107-en-villa-canas-una-realidad

La primera parte de la nota hace un raconto de la nota que antecede a este párrafo.

Se han hecho reuniones con el Samco, Bomberos y Concejales, informando día a día cómo iba a hacer la concreción del Servicios de Emergencias en la ciudad debido al cierre de Gemed.

Como es sabido por toda la población, el servicio de Gemed no se podía seguir manteniendo por lo oneroso del funcionamiento y los pocos socios con que contaba, y no era justo que se utilizara dinero del Servicio Eléctrico para cubrir los gastos del Servicio de Emergencia.

El 107 cuenta con una ambulancia de alta complejidad, totalmente equipada que va a esta instalada en el Cuartel de Bomberos, va a funcionar allí por una cuestión de operatividad, se sabe que la gente lo primero que hace es llamar a Bomberos en caso de una emergencia, hay que aclararle a la población que ante una emergencia, hay que llamar al 107, el cual va a hacer respondido por un personal capacitado , va haber un enfermero profesional que va a evaluar que tipo de emergencia es, atendiendo tanto en la vía pública como en domicilio. Se recibe la llamada en bomberos, que va haber un chofer y el enfermero que va a estar de lunes a lunes.

Se decidió apostarse en Bomberos porque va hacer más eficaz , porque la recepción y la gente reconoce mucho más el territorio, porque hay mucha gente que en esa situación de emergencia no ubica el lugar, por eso a nivel local se puede manejar de una manera mucho más eficiente que si atendiera el 107 en Venado Tuerto, por eso también hay que agradecer a Bomberos que está dispuesto a prestar toda su colaboración.

El lugar en bomberos lo sugirió la misma gente del 107, y hay que dejar en claro que la función de bomberos va a hacer la misma que hasta ahora, no cambia para nada, lo que allí va a funcionar paralelo es el 107 con chofer y enfermero profesional.

Va a haber 5 choferes y 5 enfermeros, con comunicación entre ellos, estarán alojados en el mismo cuartel.

Los gastos de operatividad y de funcionamiento que ya se van a ir evaluando lo que compete a la Municipalidad.

Ya tenemos en claro que Gemed a fin de mes cierra, deja de prestar ese servicio, pensamos que el día 20 va a estar el 107 prestando su servicio. Vuelvo a repetir que va a estar instalado en bomberos y el paciente va a hacer trasladado al Samco, que va seguir cumpliendo su mismo rol.

Hay una empresa privada, Emcofir, que tiene interés en brindar su servicio en nuestra ciudad, que está en diálogo con Coevical para adquirir las ambulancias, también con la idea de hacer socios, en definitiva va hacer algo muy similar a lo que es Gemed, esta empresa brinda servicios en otras localidades, y les interesa Villa Cañas, porque también presta servicios en Teodelina y Santa Isabel.

Tenemos que dejar bien en claro que el 107 no cubre la consulta médica domiciliaria, solo va cubrir la urgencia y la emergencia. La ambulancia del 107 no tiene médico, si tiene un enfermero profesional que está altamente capacitado para su trabajo. Tenemos que diferenciar la emergencia con otro tipo de problemas.

El Nº 107 está en el Samco local, pero no funciona, la primer propuesta había sido que se manejara con el 107 de Venado Tuerto, pero se vió que era inviable la posibilidad, al no tener un conocimiento de la ciudad, como lo expresó anteriormente. La sugerencia fue Bomberos porque en algunos otros lugares funciona así, sin interferir con la actuación de bomberos. Se fue a hablar con Bomberos y estuvieron de acuerdo que funcione allí. Dentro de bomberos habría una oficina que sería para el 107, no se está interfiriendo en el funcionamiento de bomberos.

El 107 responde directamente del Ministerio de Salud de la Provincia.

Los arreglos que se están haciendo en el Cuartel es para que las autobombas y las ambulancias puedan pasar al salon grande, era un trabajo que ya bomberos lo tenía previsto, también se están haciendo algunas adaptaciones, como en los baños, un espacio para la gente que venga pueda descansar en la guardia.

Va a haber la misma operatividad que ahora con Gemed, el que recibe el llamado avisa al otro para cubrir la emergencia.

Ya hay 3 enfermeros viene de afuera, porque es por escalafón, como depende directamente de la pcia, se hizo un llamado en Venado Tuerto, en Rufino, en Firmat y en Rosario así se les brinda la posibilidad que esos enfermeros profesionales vengan a nuestra ciudad, la prioridad la tiene el escalafón y por otro lado, en cuanto a los choferes, hay 3 choferes, que dependen del 107 y que estén en el hospital y habria 2 choferes más asignados por escalafón del 107 de Venado Tuerto.

No se pudo ayudar económicamente a Gemed porque es una empresa privada, en la provincia no es compatible lo que es público y privado.

Hay ciudades que están clamando por tener un 107, por ejemplo Rufino, es un logro muy importante tener en la ciudad un 107.

Hay un protocolo al recepcionar una llamada que el enfermero evalúa la gravedad de la emergencia, para que llegada al hospital sea en forma inmediata.

Esta es una decisión del Ministerio de Salud de la Provincia, la inquietudes que circulan sería importante que se las transmitan a quien corresponde, porque el 107 está funcionando en otras ciudades de la misma manera que va a funcionar aca.

Para terminar, expresar que hemos agotado todas las instancias para que Gemed no se cierre, y vamos a contar con un Servicio de Emergencia que es igualitario y toda la gente de Villa Cañas, va a hacer atendida cuando haya una emergencia en la vía pública como así también en su domicilio.

Así al aire de Canavese Hnos, oficializaba el Sr. Intendente Municipal, la llegada del Servicio de emergencias 107 a la ciudad.