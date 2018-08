Alejandro Lerner y una emotiva celebración por los 35 años de "Todo a pulmón"

Celebrar el aniversario de algún álbum emblemático se ha convertido en un fenómeno que no conoce de banderas ni fronteras. Más allá del tamiz nostálgico que, sin dudas, esta tendencia puede llegar a implicar, no son pocos los músicos ni las bandas de rock (y mucho menos sus seguidores) los que ven con buenos ojos la idea de salir de gira para volver sobre sus pasos e interpretar de manera completa el material de su obra más exitosa y acabada.





En 1983, y tras un auspicioso disco debut, el por entonces muy joven Alejandro Lerner consolidaba su figura como músico, cantante, pianista y, sobre todo, como compositor de la mano de "Todo a pulmón", un segundo trabajo discográfico conformado por temas que, con el tiempo, se convertirían en clásicos no sólo de su propio repertorio sino del cancionero popular argentino. Con letras profundas, aunque no exentas de algún toque de acidez e ironía y una variedad estilística y rítmica que lo marcaría de por vida, este fanático de los Beatles, Stevie Wonder y Elton John accedía así a un lugar destacado dentro del rock local y cumplía su sueño de tocar por primera vez en el teatro Gran Rex.