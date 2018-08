El día en que José López se peleó en el funeral de Néstor Kirchner: “¿Qué haces acá, traidor?”

Los últimos días de octubre del 2010 quedaron en la historia. Afuera de la Casa Rosada miles de argentinos se codeaban para despedir al ex Presidente, que recién había muerto por un paro cardiorespiratorio en su residencia en El Calafate. En el Salón de los Patriotas Latinoamericanos descansaba el cuerpo de Néstor Kirchner, y alrededor había cientos de políticos que acompañaban a Cristina y su familia. Sin embargo, el temperamental José López, hoy detenido, no perdonó la presencia de un ex funcionario al que en ese momento el kirchnerismo tenía en la mira. “¿Qué haces acá, traidor?”, le soltó a Alberto Fernández apenas lo vio. El cruce fue tremendo.

Ocho años después de esta pelea, Fernández la recordó en una entrevista con Reynaldo Sietecase, en Radio Con Vos. “El tiempo dirá quienes son los traidores”, dijo el ex jefe de Gabinete K que fue su dura respuesta. “Cuento esta anécdota porque es tranquilizadora humanamente, para mí. López siempre me pareció raro y oscuro, y esta era la actitud de esos personajes, que lo descalificaban a uno con tanta tranquilidad y después andaban con nueve millones de dólares en el auto”. Fernández, que en ese momento estaba enfrentado con el kirchnerismo -el ex secretario de Comercio K, Guillermo Moreno, le dijo a NOTICIAS que nunca conoció a alguien “tan botón” como el otrora jefe de Gabinete– sacó pecho de la historia y aseguró: “Ahora queda claro quién es un traidor y quien no”.

López había declarado a la mañana ante la Justicia, acusado por enriquecimiento ilícito, y aseguró que el dinero que revoleó en un convento de General Rodríguez, en el 2016, no era de él sino de “personas de la política”. Férnandez, que en estos tiempos volvió a acercar posiciones con el kirchnerismo, a pesar de las críticas durísimas que se cruzaron en un pasado no tan lejano, se río de esas declaraciones y contestó: “Si a alguien se le ocurre revisar el baúl de mi auto sólo van a encontrar discos de Litto Nebbia, que me los mandó mi ex mujer porque no los quería más en su casa”.