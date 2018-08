“Me sorprendió que con unas fotocopias hayan hecho tanto lío”

Repuesto como jefe del PJ nacional tras una intervención judicial, José Luis Gioja celebró ayer la decisión de la Justicia Electoral de devolverle el control sobre las oficinas de la sede partidaria de la calle Matheu. Tras cuatro meses, “las cosas volvieron a su lugar y el actual consejo nacional sigue siendo la autoridad del partido justicialista”, aseguró en el programa De Caño Vale Doble, en Radio Rivadavia.

Sin embargo, sus declaraciones pasaron por otra cuestión. Consultado sobre la causa de los “cuadernos de las coimas”, el dirigente peronista cuestionó el actuar de la Justicia y de algunos medios de comunicación. “Lo que me sorprendió fue que por una fotocopias hicieron el lío que hicieron, insisto en que no soy abogado, pero tendrían que tener más elementos, más contundencia”, sostuvo.

Gioja consideró que hay una injerencia por parte de los gobernantes, que buscan tapar los problemas económicos y sus propias causas judiciales a través de la causa llevada por el juez Claudio Bonadio, al que tildó de “aparatoso”. “Me parece que es una metodología de quienes gobiernan, que usan muy bien a un sector de la Justicia para producir hechos que son una especie de elefante blanco, para que la mirada este puesta ahí y no en el centro”, aseguró. “Yo quiero una justicia que haga justicia, que se mida con la misma vara”, agregó.

“Que pasa con el correo, que pasó con los Panama Papers, que pasó con los aportantes truchos… No quiero mezclar, quiero decir que pareciera que solamente hay una sola justicia que mide con una vara para un sólo lado y las otras no existen, son lentas, son perezosas, no hacen nada”, cuestionó.

Asimismo, el líder del PJ criticó la gestión del presidente Mauricio Macri y sostuvo que su partido buscará “la unidad de fuerzas opositoras”, ya que “nuestro pueblo no la está pasando bien”. En esta línea, cuestionó “el ajuste”, que no permite llegar a fin de mes y el endeudamiento del país. “La situación del país no es buena, el dólar se va de vuelta, todas las variables de la economía están todos para atrás, no hay una que se pueda clarificar”, agregó.

Por último, consultado por su relación con la expresidenta, aseguró que “pone las manos en el fugo por todos los que son inocentes hasta que se pruebe lo contrario”.

Fuente: 11 de agosto de 2018 (elintransigente)