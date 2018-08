Perotti: "Busqué superar la grieta permanente"

El senador nacional Omar Perotti (PJ) justificó su abstención en la crucial votación sobre la legalización del aborto y advirtió que, al no debatirse su proyecto alternativo, se perdió la oportunidad de dar un debate "un piso más alto en la discusión". El legislador santafesino remarcó que su intención fue "superar la grieta permanente" que hay en el país.

En declaraciones a La Ocho, Perotti sostuvo: "Todos hacen discursos frente al permanente River-Boca. A nadie le gusta hablar de la grieta. A nadie le gusta el sí o el no permanente. Pero cuando alguien plantea una instancia diferente lo tildan de tibio, que no se juega, que no está en un lugar ni en el otro".



Para el senador, "hay una grieta permanente. Las posiciones extremas no nos llevan a ningún lado. En este tema, hubiésemos subido un piso. Dejamos a la sociedad argentina en el mismo lugar que cuando comenzó el debate. Dejamos a la mujer en el mismo lugar".

"Ayer perdimos la oportunidad de dar un debate con un piso más alto en la discusión. Mi proyecto apuntaba a eso", expresó el ex intendente de Rafaela. "Yo soy de diálogo y de buscar las instancias de encuentro siempre, aún en los momentos más adversos. Y eso a veces tiene sus riesgos. El riesgo de que no se tratara el proyecto estaba. El riesgo de que no prosperara mi proyecto estaba", enfatizó Perotti.

Consultado sobre la reacción que su posición tuvo en los medios y en las redes sociales, Perotti indicó. "Si usted se va a preocupar por lo que se dice en las redes sociales, dedíquese a otra cosa. Uno tiene decisión, firmeza y aún en los momentos más adversos uno tiene que ser consecuente con una forma de ser", expresó.

Perotti fue más allá y resaltó: "Los que me conocen saben que no me dejo tironear ni me dejo llevar. Tengo criterio propio, lo defiendo y muestro que en ese camino que tomo, que no me llevan de un lugar para otro de acuerdo a las encuestas" dijo en otro de intento de justificar su abstención tan criticada.

"Ayer perdimos una oportunidad de poner un escalón más arriba, de poner una barrera más importante al aborto clandestino, a esa difícil decisión que toma una mujer que encuentra al Estado mirando para otro lado", insistió.