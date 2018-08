El empresario que dejó Comodoro Py entre piñas e insultos

Después de declarar ante el juez Claudio Bonadio por estar involucrado en los cuadernos de las coimas, el empresario golpeó a un camarógrafo de Crónica TV y se vivió un momento de tensión. "No me rompan las pelotas, ya saben que no voy a hablar", le dijo Lascurain a un periodista. El industrial, que supo apoyar las políticas kirchneristas, estaba desencajado. "No tengo de qué arrepentirme", cerró antes de irse.