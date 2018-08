Emelin Solange Gonzalez en "La Voz"

Emelin Solange Gonzalez en comunicación con Canavese Hnos. nos contaba acerca de su paso por el concurso de "La Voz".

"Por medio de las redes sociales hubo etiquetas y esas cosas, estuvimos hablando con una chica de Rosario que es Eliana Menicheli, una de las coach que forma parte del concurso, trabaja en conjunto con Luz Matioli la hermana de Leo y "Mancha", uno de los músicos de Uriel lozano. Son de la producción del concurso. Tuve que mandar un vídeo haciendo una presentación personal y cantar un tema, y de ahí me llamaron para hacer una prueba un martes. Ahí comenzó todo esto.

Antes iba todos los martes y ahora voy todos los jueves a Rosario. Pase muchos nervios, porque soy la mas chica, son todos mayores de 20 años y no sabía cómo iban a ser los resultados. Esperaba ansiosa que me avisaran si pasaba de gala o no. Pero por suerte salió todo bien y voy por la 7ª gala. Cante canciones de Thalia, un tango, un cuarteto. Y la próxima gala canto folclore un tema que es de Tamara Castro “Zamba de amor en vuelo”. Quedan solo 3 galas, y el premio mayor es de $65.000 mas una grabación con Uriel Lozano y un CD propio. Sería algo grandioso para mí porque la grabación es en la ciudad de Santa Fe.

Las devoluciones del jurado son todas favorables, por lo general no marcan errores y la gente responde muy bien. Y esta semana recibí el llamado de un productor, de apellido Galau desde Buenos Aires, produce cumbia norteña y le interesa que trabaje con el y pueda grabar un CD.