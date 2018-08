Norberto Oyarbide pidió declarar como arrepentido y está reunido con el fiscal Carlos Stornelli

El exjuez federal Norberto Oyarbide se reunió con el fiscal Carlos Stornelli para declarar como "imputado colaborador" en el marco de la causa que investiga las coimas que pagaron empresarios a exfuncionarios K. Lo hizo luego de que declaró públicamente que temía por su vida y que tenía más datos para aportar.



El miércoles, Oyarbide se presentó ante el juez Claudio Bonadio y manifestó ante la justicia que el exoperador judicial kirchnerista Javier Fernández y el exdirector de Operaciones de la SIDE, Jaime Stiuso, "le apretaron el cogote" para cerrar una investigación por "enriquecimiento ilícito" que comprometía al matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Lo reveló luego de que Oscar Centeno anotó en sus cuadernos que el exmagistrado mantuvo diferentes encuentros con Julio De Vido y otros exfuncionarios K.



"Por esa resolución (Oyarbide se refería a la causa de enriquecimiento ilícito) hubo personas cercanas al presidente Kirchner y a su mujer que me reclamaban una rápida resolución del caso", es lo que declaró ante el juez Claudio Bonadio según pudo saber TN de fuentes judiciales.

El exjuez quiere declarar como "arrepentido".

Tras sus explosivas declaraciones, este jueves, Oyarbide, llorando, pidió públicamente volver a declarar y aseguró que teme por su vida. "Yo querría que Bonadio me mande a buscar a mi casa, ¡Por Dios! Quiero ir, ampliar todo esto, no tengo problemas, ahora me voy a tomar un plato de sopa", sostuvo en conversación con Baby Etchecopar en Radio 10.



Lo hizo luego de aclarar que, en realidad, Fernández y Stiuso, respondían a Néstor Kirchner. "Ellos eran empleados de una persona que era sí de quien emanaban todas las responsabilidades y es la persona que falleció, el esposo de la presidenta", sostuvo.

"Yo sobreseí en base a todo lo que me dijeron. Había que hacerlo. Y así fue que transcurrió. Esa era la pura verdad. Fue el mismo fin de semana que él se murió, ¡mirá qué desgracia!", completó.