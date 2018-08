Lifschitz criticó a Perotti por el debate del aborto

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, cuestionó el debate "pobre en argumentos" que se realizó en el Senado de la Nación para tratar la despenalización del aborto –finalmente rechazada por la Cámara Alta– pero resaltó que "esta es una lucha que se ha ganado".

Durante una inauguración de obras en Rosario, el titular de la Casa Gris fue consultado sobre la maratónica sesión que terminó con el rechazo a la ley de despenalización del aborto y cuestionó el nivel del debate.

"El debate estuvo lejos de lo que fue el debate en Diputados. Salvo algunas intervenciones, creo que fue bastante pobre en cuanto a argumentos. El resultado estaba un poco cantado desde hacía unos días antes. Pero me parece que el logro de esta lucha que llevaron adelante muchas organizaciones, muchas dirigentes políticas y fundamentalmente la juventud y las mujeres, es que se convirtió en una lucha que se ha ganado", reflexionó Lifschitz.

Trascartón, el mandatario santafesino confió en que "más temprano que tarde va a haber un reconocimiento jurídico de la situación del aborto y se va a a consagrar el aborto legal. Seguramente será un poco más adelante, pero creo que esto ha servido para demostrar que hay una sociedad civil activa, que está presente, que es protagonista y que quiere una Argentina distinta. Ojalá esto sea interpretado por la política".

Tras esa última frase, el gobernador aludió a la postura de algunos senadores y senadoras de distintos partidos "que tuvieron una posición muy clara", pero atacó la de otros "lamentablemente de nuestra provincia –haciendo referencia al senador Omar Perotti–, con una posición muy poco clara, muy indefinida. La verdad preocupa que la dirigencia política, ante estos desafíos, no asuma su responsabilidad".

Consultado sobre si le había llamado la atención la actitud adoptada por el senador santafesino Omar Perotti, quien fue uno de los dos legisladores que se abstuvo a la hora de votar, el gobernador fue contundente: "No, no me llama la atención pero lo lamento. Creo que fue el único senador que no tomó posición y me parece que la responsabilidad de la política no es especular, sino definir cosas, tomar posición sobre las cosas. No se puede gobernar, no se puede aspirar a ser gobernador, si no se es capaz de tomar decisiones".

