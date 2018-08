La 5ta hora en los estudios de Canavese Hnos.

“Juegos Santafesinos”

El día martes 7 de agosto se realizaron los juegos santafesinos. La actividad se llevó a cabo por primera vez en lo que va del año, y se tuvo la posibilidad de entrevistar a Marcelo Rodríguez.



“Santa fe juega es un programa provincial, se viene desarrollando desde hace varios años.

Tuvo distintos nombres, en un comienzo se llamó "El deporte comunitario", después pasó a ser "Olimpíadas santafesinas" y hoy en día es "Santa Fe juega". La idea es utilizar el deporte como así también la parte cultural para que los chicos se apropien de distintos espacios y tengan una mejor convivencia con alumnos de todas las localidades vecinas. El programa recorre desde el norte hasta el sur de la provincia, y tiene distintas etapas de competencia, tanto en lo deportivo como en lo cultural. Hoy en día, en Villa Cañás se están desarrollando algunos deportes de la localidad; el día 7 de agosto se practicará el handball instancia local, se disputará en dos lugares, en el Colegio San José y en el Salón de Deportes, se competirá en las tres categorías que presenta así el programa, sub 14, sub 16 y sub 18. La idea es sacar a aquellos chicos que ganen para luego ir ya a la competencia departamental. En nuestro gran Villa Cañás también se harán el día jueves 9 de agosto, la instancia departamental en la disciplina fútbol y también ajedrez, los ganadores de esta van a competir en la provincial y se van a encontrar con todos los ganadores de los distintos lados, con la idea de poder tener un lugar de defender o llevar la bandera de Santa Fe a los llamados Juegos Evita, en octubre en la ciudad de Mar Del Plata.

El programa permite participar a todos los alumnos de escuelas o de instituciones, como clubes o cualquier organización que quiera formar parte del programa en las distintas disciplinas que se desarrollan siendo muchos deportes, como por ejemplo vóley, básquet, fútbol, hockey, atletismo; hay deportes que se compiten a través de federación, son todos aquellos alumnos que están federados, en donde los deportes son tiro, taekwondo, ciclismo, acuatlon, también hay kayak, que en nuestra zona no se desarrolla pero en la zona de Rosario se compite y se hace. Hay un gran abanico de actividades. En nuestro territorio siempre se practican los más tradicionales, este año hemos tenido una muy buena participación lo que es en la subsede de Villa Cañás sumado a las otras localidades, que en total son 12.000 chicos entre el año pasado y este.

La organización de lo que es "Santa Fe juega", desde nuestra localidad, Villa Cañás, está a cargo Daniel Street y también a cargo mío (Marcelo Rodríguez, director de deportes de la Municipalidad de Villa Cañás) con la ayuda de todos los docentes de las distintas escuelas que encierran todo lo que es la subsede de Villa cañas que es Santa Isabel, Teodelina y Chapuy. También hay otras como Venado Tuerto abordando todas las escuelas de su alrededor. Hay 6 subsedes, Villa Cañás es una de ellas.

El programa pertenece al Ministerio de Desarrollo Social a través de subsecretaría de Desarrollo Deportivo y también la Secretaria de Ministerio de Educación, trabajan en conjunto para generar este programa.

La idea es siempre que puedan participar, mantenerlos motivados a la actividad física y que se conozcan con otros chicos de otras localidades.”

“Sugar”

Los chicos del colegio “San José”, de la orientación Artes Audiovisuales, dieron a conocer el nombre de la nueva presentación teatral que harán este año. Sugar es una comedia musical de Peter Stone, una adaptación de la película “Con faldas y a lo loco” protagonizada por Marilyn Monroe.

Hoy, la profesora Gabriela Farina, nos cuenta a través de una entrevista que se le realizó, como sera este proyecto que realiza el colegio del éxito a nivel nacional, Sugar.



Entrevista a Gabriela Monica Farina.

¿Por qué eligieron a Sugar como obra para el 2018?

“Bueno, pasaron dos cosas interesantes cuando tuvimos que elegir la obra para este año; la primera es que, como todos los años, tuvimos que hacer un análisis de qué características tenían los chicos de 5to año; y por otro lado Sugar había vuelto a ser un éxito en el teatro, sabíamos que mucha gente de Villa Cañás había ido a verla y les había gustado y viajamos a ver de qué trataba esta propuesta y nos encantó, no pareció que era un año para apostar otra vez a la comedia. Es realmente para ir y pasar un buen rato”.

¿Cuál es la trama de la obra?

“La obra es conocida porque en realidad emana de una película que protagoniza Marilyn Monroe, que es super famosa. La película no se llama Sugar, se llama “Con faldas y a lo loco” y trata de la historia de dos pícaros, dos sinvergüenzas que les sucede algo y la única manera de poder librarse de una persecución es asumir la identidad de mujeres. A partir de eso se desarrolla la historia. “

¿Puede nombrar a los actores que protagonizan Sugar?

“Si por supuesto. Sugar es Camila Solján Beltrán, ella es cursante de 5to año; como actuación esta vez tenemos a ex alumnos, Matías Bianconi y Robertino Bernasconi, que son quienes protagonizan a los dos papeles de Joe y Jerry, que serían estos dos hombres que están en apuros; luego está el malhechor, tremendamente malvado que se llama Polainas quien lo interpreta Juan Ignacio Mery; una dueña de compañía que alguna vez fue una gran cantante que es Leila Antonioni; está la directora de la orquesta que es bastante particular que lo interpreta Victoria Tanadini; un productor que está interpretado por Dylan Sosa; un mafioso llamado Norton quien lleva el papel Alex Díaz; y a Sir Osgood que es un viejo picaflor que es Tomás Viccei. Todo ocurre dentro de una orquesta de señoritas, donde se completa con “las chicas ardorosas" y todo el ensamble. “

¿Cómo se desempeñan a la hora de ensayar?

“La verdad que este año para el teatro ha sido un año de reestructuración, pero tratamos de trabajar siempre igual. Los jueves son nuestros días fijos de ensayos, ahí se encuentran con Patricia y con Luciana para coreos y música; este año Matías Bianconi también ya asumiendo su papel como profesor de música dentro de la escuela, y se sumó al equipo Loreley Lluy en actuación, con ella si tenemos otros días rotativos, ella es una ex alumna y fue parte del teatro cuando estuvo en la escuela. Ha estudiado la carrera de actriz en la ciudad de Rosario, que ella nos esté dando una mano ahora es un orgullo y también es contar con alguien que tiene otra mirada pero que aporta un montón al grupo”.

¿Cuántos alumnos hay en escena?

“Estamos superando a los 35, no puedo decir ahora exactamente el número concreto porque se que hubo algunos chicos que estaban terminando de decidirse, pero somos más de 35 en total”.

¿Cual es la fecha de estreno aproximada?

“Aproximado no, concretamente se estrena un dia feriado, es el viernes 12 de Octubre, todo el mundo está de feriado así que a la noche se va a ver una buena comedia”.

¿Cómo esperan que reaccione el público?

“Tengo todas las expectativas en que vamos a poder hacer un montón de funciones, porque va a ser un boca a boca de “vayan a reírse un rato”. Es una obra fresca, es rápida, es una comedia a veces con doble intenciones. La verdad que estamos contentos.

Tengo que destacar que la música, todas las pistas van a ser realizadas por un ex vecino de Villa Cañás, todo el mundo lo conoce como el Pocho Barrientos. Él está estudiando música, y es quien nos está armando todas las pistas, asi que tambien es lindo congar con su aporte. Él hizo parte de su secundaria en nuestra escuela, cuando un proyecto ves que se sustenta por los que alguna vez fueron parte de este quiere decir que vamos por un buen camino”.

Los chicos que protagonizan la obra, junto a sus profesores, esperan con ansias el estreno y la reacción de los espectadores.

Se agradece el tiempo a la profesora Gabriela Farina y su colaboración en el tema.