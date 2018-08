Otro revés judicial para Claudia Villafañe en la causa contra Diego Maradona por la compra de departamentos en Miami

Malas noticias sigue recibiendo Claudia Villafañe en materia judicial. Al revés judicial que tuvo hace unas horas con Verónica Ojeda, otra de las parejas que supo tener el padre de sus hijas luego de separarse de ella, por daños y perjuicios, ahora se suma el fallo a favor que logró Diego Maradona por parte de la Justicia de Miami.

Finalmente, rechazó el pedido de Villafañe de trasladar la causa de la compra de los departamentos a la Argentina. La corte mantuvo lo que dijo el juez en primera instancia y determinó que la acusación del "Diez" no prosperaría debido a que ya transcurrió el plazo de prescripción en nuestro país.

"El fraude se cometió en Miami y la ruta del dinero está más que clara. Las sociedades, los departamentos que se compraron, las cuentas siguen siendo investigadas por la Justicia norteamericana y así seguirá siendo", dijo Matías Morla, el abogado de Diego.





"Mientras tanto en Argentina se sigue investigando a Claudia por evasión, sigue adelante el juicio civil y la investigación de las cuentas en Uruguay en las que en algún momento deberán declarar Dalma y Gianinna. Por orden de Diego, no vamos a parar", agregó el letrado.

A partir de esta resolución se abre una etapa nueva en la investigación ya que comienza la etapa del descubrimiento de los hechos. "Vamos a pedir oficios a todos los bancos y que se cite a declarar a los inquilinos y, además, pediremos la declaración de Claudia Villafañe. Esta resolución no solo nos da la razón a nosotros, sino que nos permite avanzar en la evolución de las pruebas que era lo que por ahora estaba trabado", destacó el defensor de Maradona.

En Miami, Diego estaba representado por el doctor Eduardo Rodríguez, que siempre dijo estar seguro de la estafa de Villafañe (que en esta oportunidad no fue defendida por Fernando Burlando) y nunca dudó de que la Corte le daría la razón. "Hablé con el doctor para felicitarlo por el trabajo que hizo. La semana que viene estoy viajando a Miami para hablar personalmente con él y delinear los pasos a seguir", dijo Matías Morla.

"Ahora entramos en una etapa muy importante y es el aporte de las pruebas y para eso desfilarán muchas personas por la Justicia norteamericana. Siempre dije lo mismo, no hay causas cerradas, Villafañe sigue inhibida y la Justicia sigue adelante con la investigación y hoy es una prueba más de eso", cerró.