En medio del "efecto cuadernos" hubo una fuerte caída de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street

La plaza financiera argentina cerró el miércoles con bajas generalizadas afectada por la prudencia inversora tras una investigación judicial que salpica a políticos y empresarios locales por un supuesto esquema de millonarios sobornos.

El contexto local, como suele ocurrir, tuvo su correlato en los certificados de tenencia de acciones locales que cotizan dólares en Wall Street, los ADR's. Allí el desplome fue generalizado, con más impacto entre bancos y energéticas.

Entre las mayores caídas se registraron las de Banco Macro (-8,2%), Edenor (-7,1%), Banco Supervielle (6,6%), Central Puerto (-5,3%) y TGS (-4,9%).







"Hoy continuó lo que se inició ayer: el inversor de afuera (sobre todo institucional) termina de convencerse de soltarle la mano a la Argentina.Analizaron la información durante el fin de semana y luego de un día lunes de transición ayer martes y hoy miércoles se sintió el impacto", asegura Gustavo Neffa, de Research for Traders.

"Esto podría estar creando una oportunidad de compra por liquidaciones forzosas, pero hoy la orden es vender creando desarbitrajes y posiblemente alentando a los dueños de las compañías a recompran sus propias acciones. El 90% del volumen de las acciones argentinas, de todo lo que se transa, pasa por New York. Todos miran lo que está pasando con los 'cuadernos'. Esto podría generar lo que algunos llaman el llamado 'efecto Loma Negra': hace unas semanas hubo un pedido judicial con respecto a riesgo no advertido y alertado sobre emisión de bonos y acciones. Pueden haber un frente judicial amplio en ese sentido", detalla el analista.

Esto podría estar creando una oportunidad de compra por liquidaciones forzosas, pero hoy la orden es vender creando desarbitrajes y posiblemente alentando a los dueños de las compañías a recompran sus propias acciones

En este contexto de caída de los ADR argentinos, Macro anunció que se sumará a otras empresas que salieron a recomprar acciones. La entidad informó a la Bolsa porteña que la decisión está relacionada con "la fluctuación que viene experimentando el mercado de capitales, que ha impactado fuertemente en el precio de las acciones locales, incluyendo a las del banco". "Asimismo -agregó- el directorio ha considerado la fortaleza patrimonial y la liquidez de la entidad".

Otras compañías que ya vienen re comprando hace por lo menos dos meses sus propias acciones son Pampa, Edenor, Cresud y TGS. Según detallaron desde el Macro, la operaciones tienen como límite el 5% del capital social de la entidad y un precio máximo de $158 (ayer finalizó a $151,60).