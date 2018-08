"No dudaras"

Entrevista realizada por Loreley Lluy en el ensayo de "No Dudarás" dirigida por Pablo Leger y actúan, Marcela Servali, Ismael Salvia y Maria Fernanda Merlo. El día viernes 10 y sábado 11 las funciones se realizaran a las 21 y el domingo 12 a las 20. En la Biblioteca Popular Sarmiento, a días de su estreno.

¿Como se conforma este grupo?

Marcela Serbali: esto nace cuando con Ismael (Salvia) vimos "La Duda" en el 2008 en Venado Tuerto , nos enamoramos de la obra y dijimos la vamos a hacer, en ese momento solamente dirigía, la idea era actuar también, entonces dijimos bueno, hay que buscar un director para que nos dirija. Unos años después lo conozco a Pablo (Leger) le paso el texto y le gusto mucho y lo adapta; por problemas en el medio no lograbamos juntarnos , hasta que este año en el verano hicimos una reunión en Teodelina los tres , Ismael, Pablo y yo y decidimos arrancar, había que buscar un personaje más que hoy es Fernanda (Merlo). Arrancamos en marzo con otra integrante, que por problemas personales se va y Fernanda arranca en mayo, la idea nuestra era estrenan antes pero siempre surgen contratiempos.

Contame un poquito de la obra La Duda que ven con Ismael

Marcela: la obra trata de una directora de un colegio religioso, no está especificada la religión, con una novicia y un sacerdote que es el director de la escuela y de la iglesia, de allí en más empieza unas idas y vueltas, de dudas y certezas, específicamente de un abuso.

¿Lo que vieron en Venado Tuerto era una versión libre?

Marcela: no, era la original, en ese momento actuaba Fabian Vena y Gabriela Toscano.

¿Cómo surge la idea de este espacio?, ya que no sea un escenario convencional

Pablo Leger: vengo haciendo teatro hace muchos años, y llega un momento en que uno empieza a plantearse cambios, experimentar cosas nuevas, tengo una aproximación al psicodrama al teatro de la espontaneidad, a diversas corrientes teatrales que plantean que no sea el lugar tradicional, de investigar qué pasa cuando actuó en una cercanía "no permitida" con el espectador, cuando el espectador está muy cerca mío, al espectador lo tenemos como mínimo a 5 m nunca más cerca y ¿que pasa si el espectador está más cerca?.

El espectador no está incluido en la escena, el paga una entrada para ver una obra de teatro, no va hacer parte de la obra, si va a hacer parte de comprometerse, de estar dentro de esa escena.

La obra transcurre en el despacho de esta escuela, que hago hincapié en remarcar que no es una escuela católica, es una escuela que podría ser de cualquier religión, puede ser un sacerdote, un pastor. La escena transcurre dentro de ese despacho, al estar el espectador a 2 metros de los actores la relación es más finita, cuando nos empezamos a reunir nos reunimos en otro lugar, y planteó la necesidad de hacerlo en un lugar más chico, ellos me hablan de la Biblioteca, no la conocía y el día que vine quedé absolutamente maravillado con este entorno, hay que agregar algunas cosas específicas y el resto está armado, no hay que armar escenografía.

Formamos parte de una comunidad chica, según estadísticas entre el 5 y el 7% va al teatro, es casi imposible llenar un teatro grande, cuando uno trabaja en teatro independiente que el 10% es inspiración y el 90% transpiración, ensayar 3 o 4 meses para una función me parece desgastante, frustrante, distinto cuando haces 3 funciones, porque entre la primera y la última ocurren cosas maravillosas, sea la respuesta del público, cosas nuevas de los actores o situaciones nuevas que surgen y esa posibilidad te la da trabajar en espacios reducidos.

En Villa Cañás es la primer vez que se ve, en tu trabajo como director es la primer vez que usas un espacio asi?

Pablo: no, ya hice este experimento en Arenales, Teodelina y ahora acá. Estoy mas que satisfecho, como investigación teatral es maravilloso. Estamos tan rodeados de ladrones en teatro que quedarse en la zona de confort sería lo peor que ocurrirme, cuando digo ladrones me refiero a colegas que dirigen o actúan de un lugar de irrespetuosidad al teatro, si hacemos teatro es porque lo amamos. Por que seamos un grupo de teatro independiente, lo hacemos de manera profesional, eso me ha valido diversas críticas , diversos puntos de vista que lo celebro porque lo triste es cuando no hablan. Tengo una manera muy profesional de trabajar, los reto mucho, discutimos mucho, hay cosas que tomo de ellos.