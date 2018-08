Santa Fe - El dueño de dos de los animales mutilados de Tostado, desmiente a los medios nacionales.

En la mañana de Canavese Hnos (FM Sonic) se realizó una comunicación telefónica con el Sr. César Paolino, dueño de dos de los animales que aparecieron mutilados en el campo de su propiedad.

El Sr. Paolino nos cuenta:

"Fue grande la sorpresa cuando voy al campo el domingo y encuentro dos animales muertos en esas condiciones, durante la semana se venía hablando porque en San Justo, Vera había habido casos de este tipo de muertes.

Eran animales completamente sanos, pero no se pueden utilizar para comer, vi un carancho que comió un ojo y a los metros cayó muerto, hemos consultado a los veterinarios pero no nos dan una respuesta concreta. Han ocurrido varios casos en la zona, que es muy grande, hace 10 años sucedió lo mismo y en esta época, fines de julio principio de agosto.

Encontré los animales como se ven las imagenes, saturados, no les sale una gota de sangre, y el animal que murió hace unos cuantos días no tiene sangre ni despide agua tampoco, están hinchados como saturados y aparece como quemado con rayo laser".

Desmintiendo a los medios de comunicación nacionales, el Sr César dice no conocer ningún animal que pueda hacer ésto, que corte perfecto y sature (está como cortado y quemado) queda como disecado.

"Los cadáveres los corri al lado de un monte y esta tarde los quemo. Uno de los empleados intento sacarlo de ese lugar y por el olor fuerte que emanan se descompuso, lo desenganchó del tractor y se fue, me coloqué una máscara y los corrí, no se el gas que despide, llama la atención porque ningún depredador lo come.

El tema no está resuelto para nada, no se si se le encontrara una solución, los profesionales de la zona no saben qué contestar, no tienen ninguna explicación, en caso de repetirse esta situación quieren ir a estudiar los animales muertos, abrirlos, para ver si tienen líquido o sangre. El resto del ganado no tiene ningún problema , está todo bien".