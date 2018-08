Semana de la Lactancia Materna

La Dra. Pediatra Adriana Racca, esta mañana en comunicación telefónica con Canavese Hnos, en "Es lo que hay" habló de la importancia de la lactancia materna.

El lema elegido este año para celebrar la Semana de la Lactancia es "El fundamento de la vida".

"La leche materna es fundamental, ninguna leche la iguala ni siquiera la leche maternizada, esta semana es para concientizar a la población sobre la importancia que tiene la lactancia materna, se sabe pero hay que difundirlo.

Tiene beneficios tanto para el niño como para la madre, a la mamá le hace bajar los kilos que aumentó durante el embarazo, también disminuyen enfermedades maternos, como la hipertensión, también el riesgo de producir cáncer de mama y de ovarios.

La madre no se tiene que alimentar de una manera particular, si alimentarse sano, no tiene que tomar alcohol, que como todas las drogas lícitas e ilícitas pasan a la leche materna, afecta al bebe y una de las más serias es a nivel del cerebro, por eso los hijos de madres alcohólicas tienen un síndrome que se llama alcoholismo fetal que produce un retraso mental. No deben consumir durante la lactancia ni tabaco, ni alcohol ni drogas. Otro beneficio para la mamá, es que ayuda a separar los embarazos, porque la lactancia es un inhibidor de la concepción, los primeros seis meses es difícil que quede embarazada si la lactancia es exclusiva, 6 mamadas en el dia, cuando el bebé se empieza alimentar y no llega a esa cantidad debe consultar al ginecólogo para indicarle algún método anticonceptivo especial.

También tiene beneficios el bebé por la lactancia, son los más importantes, con la leche la mama le pasa al bebé los anticuerpos hasta que esté madura y pueda producir sus propias defensas, aproximadamente a los 6 meses de vida.

Todo lo que la mama consuma pasa al bebé

Durante la lactancia hay que hidratarse bien debe tomar entre 2 y 3 litros de agua por día, que es el sustrato de la formación de la leche.

Hay que tener cuidado con los suplementos dietarios, hay algunos que tienen componentes pueden producir alterarciones al bebe

La concientización es para contrarrestar todas las propagandas que hay sobre las leches artificiales, ante la duda consultar.

La mamá está preparado para dar de mamar a un hijo, cuando son mellizos se puede tambien pero trillizos ya es más complicado.

Todas las leches son buenas, va cambiando de acuerdo a la edad del bebé, los primeros 3 dias sale muy poca leche, que es el calostro, pero le pasa muchos anticuerpos al bebé, entre el 5to y 7mo dia se va el calostro y comienza la leche de transición, es un poco aguada, hay que esperar que a entre los 10 y 15 días baja la leche bien madura. Tambien varia si fue parto natural o cesárea, en el primer caso estimula a que se forme mejor la leche y baje mas rapido, con la cesárea que no tuvo esa estimulación la leche tardar un poco más en bajar. Es muy importante el control de los 7 días, porque es el momento más importante de peso. Hay mamás que no cumplen con todo este proceso, varia segun la situacion de cada uno.

Anatómicamente todas las mamás están en condiciones de amamantar a su hijo

Son muy importantes los primeros 1000 días del bebé, o sea 2 años y medio, que es cuando se le está formando el cerebro, es cuando necesita estos aminoácidos para la formación del coeficiente intelectual.

Los chicos amamantados tienen mejor coeficiente intelectual que los no amamantados

Se recomienda solamente teta hasta los 6 meses, después se incorpora lo sólido, los alimentos en forma gradual. Se sigue dando lactancia hasta los dos años, intercalando con los alimentos.

"Si la mamá tiene la predisposición de amamantar a su hijo

lo va a lograr a pesar de las complicaciones que pueda haber"

Cuando salen de la maternidad, el 90 % da la teta a su bebé, después a los 2 o 3 meses con el tema de volver al trabajo ya se complica la lactancia, por ley tiene horarios para ir a darle la teta a su hijo, en una jornada de 8 horas tiene 2 horarios de descanso, media hora para ir a amamantar a su bebé, a veces no se puede, no es tan fácil. Un opción es sacarse la leche, ponerla en la heladera, y quien esté a cargo del bebé puede darle el biberón con leche materna, guardado en recipiente limpio y plástico, en heladera 3 días y en el freezer 6 meses, hay que tener cuidado cuando se caliente, no se puede ni en microonda ni fuego directo, hay que ponerla en baño maría, sino se rompen las proteínas y no lo alimenta.

En definitiva, hace bien al bebé, a la mama y económicamente.