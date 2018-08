San Gregorio: furioso quiso incendiar la camioneta de su padre

Los conflictos familiares que no se pueden resolver a través de la palabra toman giros insospechados, llegando en algunas oportunidades a convertirse en delitos. En este contexto en la localidad de San Gregorio una situación de conflicto entre un hijo y un padre, llevó a este ùltimo a convocar a la policía para proteger sus bienes ante el estado de enajenación del muchacho. El hecho ocurrió a las 04: 40 cuando personal policial fue enviado a un domicilio de la localidad donde un hombre de 58 años manifestó que su hijo le había incendiado su camioneta. En el lugar el personal actuante pudo constatar la veracidad de los dichos ya que conjuntamente también llegó personal de Bomberos Voluntarios. Al respecto cabe aclarar que en esa aciaga noche no era la primera vez que la policía iba a ese domicilio, ya que aproximadamente a las 0:30 fueron convocados por el dueño de casa, quien informò que había escuchado ruidos en el patio y al asomarse vio a su hijo intentando romper la camioneta, al pegarle un grito el joven se acercò y le empezó a tirar cosas. Con la llegada de la policía las cosas se calmaron y el hombre prefirió no hacer denuncia, sin embargo habría de arrepentirse porque cuatro horas más tarde el enojado muchacho prendió fuego a la camioneta,

Atento a esta situación se consultó al fiscal en turno Mauricio Clavero quien interiorizado de los pormenores del caso ordenó la detención del joven y que se le forme causa por “INCENDIO DOLOSO”. En el mediodía de hoy lunes se llevó a cabo la orden del fiscal y el sujeto fue trasladado a sede de Comisaría Tercera de la ciudad de Rufino.