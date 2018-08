Macri recibe al Intendente Norberto Gizzi en la Quinta Presidencial de Olivos.

La agenda del Sr Intendente estuvo muy cargada de actividades, cuenta al aire de Canavese Hnos, viniendo en viaje hacia Villa Cañas después de haber estado en la Capital Provincial y luego en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Intendentes y presidentes comunales del radicalismo de toda la provincia de Santa Fe estuvieron reunidos con el presidente en la quinta de olivos. El día miércoles estuvieron reunidos en la casa de gobierno en santa fe con el ministro de gobierno Pablo Farias, el Ministro de Economía. Se habló de las paritarias, de la coparticipación, obra pública, la deuda que tiene Nación con la Provincia. Y la toma de crédito de la Provincia con el Banco Mundial. Nosotros después al día siguiente viajamos a Buenos Aires y ya se había coordinado con anticipación. Somos alrededor de 30 intendentes y presidentes comunales de la provincia del Partido Radical, al principio nos iban a recibir en la casa rosada, después nos recibieron en la Residencia de Oivos. Estuvimos con el presidente pero el primero en llegar fue Rogelio Frigerio Ministro de Interior que dialogó con todos nosotros, los radicales santafesinos sobre temas vinculados a la gestión nacional, provincial y municipal en todos los aspectos. Fue positivo porque nosotros teníamos un cronograma para plantearles desde el foro, que esta manejado prácticamente por el intendente de Avellaneda y nos acompaño también el intendente de Santa Fe. Pidiendo más acceso a los programas vigentes de la Nación, ya que mucho de nosotros no accedemos. Muchos de esos programas están cortados pero cuando salgan poder formar parte. También la aprobación como está el endeudamiento por eso $300.000.000 para que tome la provincia y poder trasladarlo a la obra pública para todos los municipios y comunas de Santa Fe mas allá de los colores políticos. Y por otro lado el acuerdo que hay con la provincia para cancelar esa deuda histórica que fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la cual falló a favor de la Provincia de Santa Fe, de la deuda que tiene de la coparticipación nacional que las provincias beneficiadas son Santa Fe y San Luis.

El acuerdo al que se quiere llegar es que la Nación también aporte dinero a corto o mediano plazo, porque hasta el momento la nación quiere aportar solo en obras públicas en plan de pavimentación y en bonos a futuro. Lo que plantea el Ministro de Interior es que más allá de la realidad que está viviendo la Nación, sabemos que fue al FMI, de la crisis financiera, de las corridas cambiarias, etc. Pero también de los fondos que nación envió a las provincias son 84.000.000.000 y en relación a la gestión anterior estábamos hablando que la provincia recibía mucho menos y teniendo los papeles en mano decían que fue de 38.000.000.000 es prácticamente el doble, eso fue para todas las provincias por igual. Todo lo que es coparticipación es una deuda que viene de los gobiernos anteriores. “yo creo que viene de la época de Cavallo” y eso se fue trasladando en el tiempo. También se hablo de un panorama de lo que está ocurriendo en la nación que del 100% de los recursos que tiene la nación el 50% va al Anses, el 15% para la nación y el 35% restante es lo que se distribuye a las provincias. Y también hay déficit de gestiones y hay una economía sin tener trabajo en sector privado. Hay mucho en el sector publico entonces, ahí es donde se resiente la economía. Esto no es una cuestión de retenciones, el tema es la producción, hay que producir y bajar el déficit fiscal, y esto se baja, bajando el gasto público, “no puede ser que haya tantos empleados públicos a nivel nacional, provincial, municipal y comunal. Y hay que bajar los impuestos que tienen las industrias, las pymes es mucha la carga impositiva que hay. Lamentablemente el país se ha superpoblado con el empleo público y las consecuencias hoy las estamos pagando. Tampoco se hace de un día para el otro porque genera una crisis social importante. Y también se habla que cuando el egreso es mayor al ingreso ese dinero en algún lugar tiene que aparecer. Hay muchas provincias donde es más elevado, no es el caso de santa fe. El mismo ministro dijo que Santa Fe esta sañado por eso puede tomar deudas pero también hay una superpoblación de empleados públicos.

Estuve en el conurbano bonaerense recorriendo pymes y me comentaban la situación difícil que están atravesando. No se cobro aguinaldo, los empresarios no lo llegaron a pagar, hay despidos en una de las empresas tenían 150 empleados y hubo 50 despidos. y se quejan de los cuadros tarifarios porque fue tan brusco y tan violento, que antes si podían trabajar y producir bien. Y creo que se siente más en el conurbano que en el interior. Vine a hablar del paso a nivel de transito pesado en el acceso de la rotonda a villa cañas pero ellos nos piden un sistema de barreras electrónico y esto conlleva una inversión muy importante así que lo que yo les plantee es poner un sistema que se pueda manejar con personal. Porque una sabe los horarios que pasan los trenes de carga y poderlos manejar desde la municipalidad, porque invertir 3.000.000 o 4.000.000 para el municipio es imposible. Pero que quede claro que el que vamos a hacer es de paso peatonal. También presente unos proyectos en el ministerio del interior, seguramente antes de fin de año no van a salir. La situación no es de lo mejor pero esos proyectos están presentados y en algún momento van a salir.

Me desayune con la noticia de Uribelarrea, y la verdad que hay que dejar pasar los días para ver cuál es la realidad. MSU es una fuente de trabajo muy grande para la ciudad y la zona.