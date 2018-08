"¡Bolivia dijo no!": Evo Morales tuvo que acortar su discurso por las protestas durante el festejo patrio en La Paz

El presidente boliviano Evo Morales acortó este lunes un discurso por el día de la Independencia ante los gritos de legisladores opositores contra su empeño por buscar la reelección, una opción que fue rechazada en un referendo.



"Bolivia dijo no" y "No es no", comenzaron a corear parlamentarios opositores cuando Morales inició el discurso de conmemoración del 193 aniversario 193 de la Independencia de Bolivia, en la Casa Nacional de Moneda de la ciudad sureña de Potosí.



"Hermanas y hermanos, vamos a resumir nuestra intervención por el frío no tanto por mí, sino por ustedes", dijo el gobernante izquierdista, quien tenía previsto hablar dos horas y media y al final solo empleó 37 minutos en su mensaje.



Fue el discurso más breve en el día de la Independencia desde que Morales llegó al poder en 2006, destacaron medios locales, mientras el vicepresidente boliviano Alvaro García Linera, quien preside el Congreso, respondió: "Los que usan esos alborotos simplemente es para mostrar su carácter antipatriótico".



Ante las críticas, el presidente afirmó que la diferencia es que quienes garantizan la ejecución de obras en el país son las autoridades que nacionalizaron los recursos naturales, mientras que "los que protestan permanentemente son los privatizadores".



Protestas en las calles

Los bolivianos rechazaron en el referendo de febrero de 2016 que Morales pueda optar a un cuarto mandato consecutivo en los comicios de 2019. Sin embargo, a fines de 2017 la Corte Constitucional lo facultó para ser candidato, con el argumento de proteger sus derechos humanos.

Al concluir la sesión, Morales y sus seguidores acudieron primero al desfile cívico y militar, y luego a un almuerzo organizado por el Ejecutivo por el aniversario patrio.





Medios locales reportaron de que los uniformados controlaron estrictamente el ingreso a la plaza principal de Potosí, donde se situó el palco de las autoridades.



Asimismo, la Policía impidió la participación en el desfile de un grupo de militantes de la centrista Unidad Nacional (UN), según denunció su líder, el empresario opositor Samuel Doria Medina.



"Nos han reprimido y gasificado, pero no nos iremos. Seguiremos aquí luchando por el respeto del voto y la Constitución. No nos vamos a ir", afirmó Doria Medina citado en un comunicado de prensa.



El discurso

El primer gobernante indígena de Bolivia resaltó en su discurso los logros económicos de su gobierno y afirmó que su país está cada día más cerca de conseguir una salida al Océano Pacífico. "Yo estoy casi seguro hermanas y hermanos que con esta demanda estamos muy cerca al Océano Pacífico", afirmó.





(AFP)

La Paz presentó en 2013 una demanda contra Chile en la Corte Internacional de La Haya en busca de una salida al Pacífico, que Bolivia perdió en una guerra a fines del siglo XIX. La Corte debe dictar su fallo en los próximos meses.

Morales, quien se mostró indiferente ante los gritos en su contra, destacó que Bolivia ahora tiene una economía sólida y la tasa de desempleo más baja de América Latina, 4,48% en 2017, según cifras oficiales.

Morales solía pronunciar largos discursos en el día de la Independencia y en 2016 habló casi seis horas, según medios locales.

(Con información de EFE y AFP)