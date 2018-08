Cuadernos de la corrupción K: detuvieron al empresario Francisco Valenti y sólo queda un prófugo

El directivo del Grupo Pescarmona Francisco Valenti fue detenido este sábado en el marco de la investigación en torno a los cuadernos de la corrupción K.



El empresario fue capturado por las fuerzas de seguridad cuando llegó al aeropuerto de Ezeiza proveniente de Asia y ya está en una sede de la policía Federal en el barrio porteño de Palermo. El operativo fue comandado por Interpol con apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).



Valenti había viajado a los Emiratos Árabes Unidos pocas horas antes de que el juez Claudio Bonadio ordenara la detención y el llamado a indagatoria de ex funcionarios y empresarios.



De acuerdo a los cuadernos escritos por Oscar Centeno, el ex chofer del entonces subsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación Roberto Baratta, Valenti sería responsable de haber aportado unos USD 2,8 millones al circuito de retornos de la obra pública.



De esta forma, ya son 17 las personas detenidas y el único prófugo es el ex director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá, Oscar Thomas.

Ayer se habían entregado el empresario Juan Carlos Goycochea y el ex funcionario del ministerio de Planificación Fabián García Ramón.