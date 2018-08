Explosión en Moreno: docentes denuncian que se llevaron "cajas con documentos"

Docentes y auxiliares de Moreno denunciaron que dos personas ingresaron al Consejo Escolar de la ciudad este sábado y se llevaron cajas "con documentos", que tendrían información de importancia para la investigación de lo sucedido en la explosión de la escuela N° 49 Nicolás Avellaneda, del partido de Moreno, que dejó dos muertos: la vicedirectora y un auxiliar.

"Nos mandaron por WhatsApp un mensaje en el que nos avisaban que estaban sacando cajas con documentación. Hay vecinos que los vieron. Eran dos cajas y se vio todo por las cámaras", declaró Claudia, una auxiliar docente de Moreno, este domingo en diálogo con el canal de noticias TN. Tras el aviso, los maestros de la zona instalaron un acampe en lugar del Consejo en reclamo de respuestas.

"Creemos que son cajas que los comprometen con evidencia de lo que habrán gestionado mal. Por algo es que se las están llevando", explicó Eva, una docente de secundaria, en referencia a lo que vieron en imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. La docente agregó que en el grupo por el que se comunican los maestros y auxiliares "se comentó que pueden ser los pedidos de infraestructura o con comida en mal estado", aunque no dio precisiones.

"Todavía no sabemos. Suponemos que son cosas que se quieren cubrir y ocultar para que no se sepa la verdad", dijo. Dos muertos en una escuela de Moreno tras la explosión por escape de gas La sospecha del robo de evidencia sobre lo sucedido no sería el único inconveniente. La auxiliar contó también que el martes pasado, después de que arreglaron la pérdida de gas en la escuela 49, "le hicieron hacer una carta a Sandra Calamano donde le agradecía a los gasistas que mandaron desde el Consejo, lo que habían hecho. La firmó con aprietes", sentenció Claudia, y agregó "La vicedirectora les terminó agradeciendo su muerte", en relación a la muerte de la mujer, víctima de la explosión en la sala de profesores. Por la explosión se decretaron dos días de asueto en las escuelas de Moreno; mientras que diferentes gremios docentes realizaron paro el pasado viernes para reclamar por lo sucedido en esa institución educativa. Rubén Orlando Rodríguez se desempeñaba como auxiliar docente.

Sandra Calamano estaba a cargo del establecimiento. Ambos fallecieron. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, se hizo presente en el lugar y afirmó: "Esto no fue ningún accidente, las autoridades tenían carpetas con denuncias. Son unos sinvergüenzas, envían inspectores a apretar docentes y auxiliares para que no paren, en lugar de analizar cómo están las estructuras edilicias". Tras esa medida de fuerza, unos 250 directivos de escuelas del distrito se reunieron y tomaron la decisión de suspender las clases a partir de este lunes 6, "hasta que no arreglen todas las escuelas".

"Se suspenden las clases a partir del lunes 6 de agosto hasta la certificación y habilitación por parte de profesionales matriculados dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Trabajo Provincial, que den cuenta de las condiciones adecuados del edificio por cuestiones de gas, electricidad, agua, y demás problemáticas de riesgo en cada uno de los servicios educativos del distrito”, señalaron en el escrito acordado. Como parte de los reclamos, en las primeras horas de la semana realizarán asambleas en la puerta de cada establecimiento y a las 10 habrá una marcha a la municipalidad, mientras que el día martes habrá además un abrazo a la Escuela 49.

El hecho. El estallido se produjo el jueves alrededor de las 8 de la mañana en la escuela situada en Davaine y Félix Roldán, del barrio San Carlos de Moreno. El cuerpo de la mujer fue arrojado hasta el patio de una vivienda que está frente al colegio por la onda expansiva; mientras que el del portero apareció en el patio del colegio.

