Así espera Buenos Aires a cuatro mil atletas de todo el mundo para los Juegos Olímpicos de la Juventud

Hay 31 edificios –con 1.047 departamentos–, cuatro parques donde se van a desarrollar las actividades, y cuatro instalaciones anexas en el Conurbano. Las entradas serán gratuitas. En total serán 3.998 deportistas (de 206 países) los que se alojarán en los edificios que, cuando terminen los Juegos, serán el Barrio Olímpico. Los departamentos ya fueron puestos a la venta por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.

Imponente. Esa es la palabra que mejor describe esta obra, que no tiene precedentes en la Ciudad de Buenos Aires. Del 6 al 18 de octubre, la capital argentina será sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y para estar a la altura de semejante evento realizó un trabajo que le va a cambiar la vida al deporte nacional.

Porque una de las cosas que más se critican a la hora de hacer un balance de un Juego Olímpico es la poca infraestructura con que cuentan nuestros deportistas para entrenar. No hay dudas que, a partir de ahora –por lo menos en Buenos Aires–, nada será igual.





Las viviendas de la Villa Olímpica que luego serán el barrio Olímpico de la ciudad de Buenos Aires.

Y no sólo en Villa Soldati brillará esta competencia. Además de la Villa Olímpica –un lujo en sí misma–, también se construyeron distintos centros deportivos que quedarán para la posteridad. Un sueño olímpico que se va a disfrutar por muchos años.



"En ningún lugar del mundo existe una Villa Olímpica de esta magnitud", contó asombrada Luciana Aymar –elegida como primera embajadora de los Juegos– al visitar las obras. Premiada en ocho ocasiones como la mejor jugadora de hockey del mundo –cuatro de ellas de forma consecutiva–, y ganadora de cuatro medallas olímpicas (plata en Atlanta 1996 y Sidney 2000 y bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008), es palabra autorizada.





La Villa Olímpica de la Juventud –joya de los Juegos– se construyó en dos años y está situada en el barrio de Soldati. Es un complejo de 31 edificios, con un total de 1.047 departamentos. Los mismos ya fueron puestos a la venta por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, para que sean ocupados como un nuevo barrio (bautizado Olímpico) a partir de marzo del año que viene. Las calles van a llevar nombres de históricos deportistas olímpicos argentinos, según se votó en la Legislatura.





DÓNDE COMPETIRÁN.

Está será la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Las dos anteriores se llevaron a cabo en Singapur 2010 y Nanjing 2014. En total participarán 3.998 atletas de entre 15 y 18 años, que llegarán de 206 países.

Por primera vez habrá paridad de género y serán 1.999 varones e igual número de mujeres. La delegación argentina será una de las más numerosas: contará con unos 120 deportistas. Las disciplinas serán 32.





En total, los escenarios donde van a competir los deportistas serán cuatro, más otros tantos anexos.

-Parque Olímpico en Villa Soldati: Será el ámbito de taekwondo, boxeo, natación, saltos ornamentales, atletismo, pentatlón moderno, esgrima, hockey 5, levantamiento de pesas, karate, lucha, judo y gimnasia.

Parque Urbano de Puerto Madero: Se van a practicar actividades como remo, canotaje, BMX freestyle, escalada deportiva, básquetbol 3×3 y breaking.

-Parque Verde en Palermo: Ofrecerá una amplia gama deportiva que incluye ciclismo de ruta, mountain bike, tenis (en el Buenos Aires Lawn Tennis Club), beach volley (en el Beach Volley Arena), deportes ecuestres (en el Club Hípico Argentino) y futsal, natación y saltos (en el Cenard).

-Parque Tecnópolis –entre Villa Martelli y Parque Sarmiento–: En Martelli funcionará la sede principal del futsal, y llevará adelante competencias de bádminton y tenis de mesa. Cruzando la General Paz hacia Capital se verán competencias de tiro, beach handball y tiro con arco.

-Cuatro instalaciones independientes en el Norte del Gran Buenos Aires: Vela, windsurf y kitesurf (Club Náutico San Isidro), seven de rugby (sede La Boya del CASI), golf (Hurlingham Club) y BMX Racing y patinaje de velocidad sobre ruedas (Costa de Vicente López).





A diferencia de los Juegos Olímpicos de mayores, algunos deportes fueron modificados para que sean más atractivos para los chicos:futsal en lugar de fútbol de once; rugby de 7, hockey 5, básquet urbano de 3×3 y beach handball. También se van a incorporar escalada y baile deportivo (breaking).

La ceremonia inaugural tendrá lugar el sábado 6 de octubre en el Obelisco porteño. Comenzará a las ocho de la noche y estará abierta para todo público. Este día marcará el inicio de la mayor celebración multideportiva y cultural en el mundo a nivel junior, que se extenderá por 12 días.

Para poder presenciar los distintos deportes las entradas serán gratuitas, aunque habrá que anotarse en una web (www.buenosaires2018.com) y retirar una pulsera que habilitará los ingresos. La inscripción para las mismas empieza el 31 de julio.





El jueves 26 de julio, el Comité Organizador Buenos Aires 2018 hizo oficial la llegada del fuego sagrado a la Argentina, después de la ceremonia de encendido que se realizó en Atenas,Grecia. La misma tuvo lugar en el Centro Acuático, el escenario que será sede de las competencias de natación, los saltos ornamentales y las pruebas de pentatlón moderno en los Juegos, y es parte del Parque Olímpico de la Juventud. Del acto participaron Gerardo Werthein, presidente del Comité Organizador Buenos Aires 2018, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras autoridades y reconocidos atletas y medallistas olímpicos argentinos.

En tanto, la ceremonia de clausura será el jueves 18 de octubre en la Villa Olímpica de la Juventud. Será una celebración para los atletas y sus equipos, y según los organizadores "va a romper con los moldes de las ceremonias tradicionales". La llama olímpica porteña ya está encendida.



https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/14165/buenos-aires-2018-la-llama-esta-encendida