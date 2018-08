Definición del bloque que conduce Pichetto

El Bloque Justicialista, que preside Miguel Pichetto, dio el visto bueno para tratar el pedido de allanamiento a los domicilios particulares de la ex presidenta Cristina Fernández. Según fuentes de la bancada, facilitarán el quórum para la realización de la sesión especial, prevista para el martes o miércoles próximo. De todas maneras, aclararon que no autorizarán que se hagan operativos sobre las oficinas que la ex presidenta tiene en el Congreso y que mantienen su posición respecto de un eventual pedido de desafuero: no avalarán la quita de la inmunidad de arresto a menos que exista sentencia firme.

Mientras se espera que Cambiemos formalice el pedido de sesión especial, el sector del peronismo que responde a Pichetto adelantó que accederá parcialmente a la solicitud del juez Claudio Bonadio. El magistrado había pedido autorización para allanar tres domicilios particulares y las oficinas legislativas de la ex mandataria. "Estamos predispuestos a debatir los allanamientos a las propiedades pero no al despacho. Es parte de otro poder del Estado y los eventuales delitos que se investigan son anteriores a su asunción como senadora", explicaron fuentes parlamentarias. De todas maneras, dejaron en claro que no obstaculizarán la realización de las medidas procesales correspondientes y que la existencia de los fueres no impiden que la causa continúe su curso.

Con el aval de este bloque Cambiemos tendría el número suficiente para sesionar, dado que cuenta con 25 integrantes y el interbloque que conduce Pichetto tiene 24.