Claudia Palau Licenciada en Psicología

Los psicólogos dicen que los celos no son una manifestación de amor, sino que es algo enfermizo. Un síntoma de inseguridad de uno mismo y una cuestión de posesión hacia la otra persona.

Si y mucha gente piensa que un poquito hace bien. Pero esto no es así, diciendo que los celos son humanos es naturalizarlos y no esta bueno naturalizar las inseguridades. Porque el que cela sufre. Y un vínculo se construye de la mejor manera y sin sufrimiento.

Hay distintos temas que nos van complicando, por un lado naturalizarlo, es verdad que los celos acompañan todo el desarrollo de la humanidad, porque si hay algo que es propio de la la naturaleza humana son los celos. Pero hay otras que también le son propias como la agresión y no están buenas.

¿Cuántos casos de violencia de género están vinculados con los celos?

Muchísimos, es mas yo trabajo el tema de femicidio y están casi siempre vinculados a temas de celos. Y hay un punto donde se habla del celoso como el que sufre y hace sufrir, y por supuesto que hay distintos grados de celos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y nos enfocamos en la cuestión de la humanidad, los celos arrancan en la biblia con Abel y Cahin. Y son destructivos, porque en este caso uno le causa la muerte al otro.

¿Todos somos celosos?

Lo que apostamos todos es a ir despojándonos de los celos. Todos somos celosos porque los celos están muy ligados al amor. Pero hay gente que lo logra resolver, hay gente que no lo manifiesta.

Los celos están vinculados al amor, ¿de una manera sana o patológica?

El estilo de amor que tenga cada uno va a tener que ver con las características de su personalidad y principalmente de cómo fue amado o como interpreto el amor que le dieron. Que te quiera alguien no significa que te haga bien, hay amores que duelen, que lastiman, agresivos, posesivos, de esos amores es de los que hay que resguardarse.

Como la frase “serás mía o no serás de nadie”

Claro o “la mate porque la quería”. Como decía los celos están vinculados al amor. Esto es porque los celos surgen en la terceridad del complejo de Edipo. Ahí hay una triangulación, padre-madre-hijo, madre-hermano-hijo, osea que siempre hay un tercero en discordia.

Para una persona, ¿tener o no hermanos es un condicionante?

Siempre hay alguien que aparece como una amenaza. Porque a lo mejor alguien no tiene hermanos, pero tiene un primo que es el preferido de los padres y ahí arrancan los celos. Siempre el sujeto se mide con otro, pero una cosa es en la infancia y otra es que algo que arranca en la infancia te tenga que acompañar como una condena durante toda la vida.

El que es celoso, ¿es celoso en todo?

Bueno generalmente el que es celoso arrastra esto a distintas cosas, por ejemplo a posiciones laborales, siempre se siente en desventaja y lo vive con un gran dolor. Osea no tomo al celoso como alguien complicado o conflictivo, genera conflictos porque sufre pero no tenemos que olvidarnos que a veces la gente que sufre hace sufrir. Y lo peor que podemos hacer es justificarlo. De acuerdo al tipo de estructura puede ser celosa siempre, el punto es que los celos como tienen que ver con la inseguridad en la medida en que se trabaja el punto de la seguridad los celos van cediendo. Pero pasa que el celoso no lo reconoce. Muchas veces escucho personas decir: “no me pongo un pantalón ajustado porque mi pareja es celosa, porque me quiere”, y la verdad que el celoso es celoso, y además te quiere. Pero los celos no son sanos, y se tiende a justificar por ese lado, “alguien es celoso porque te quiere”.

¿Qué pasa cuando la otra persona da motivos para que el otro la cele?

Esto también es una característica, las personas celosas en muchos casos, no en todos, no siempre. Elijen mujeres muy llamativas u hombres con características de infidelidad y ahí se arma como una cuestión a no resolver. Porque hay tanto sufrimiento que te lleva a seguir enganchado en ese sufrimiento. Por ejemplo, ¿porque elegir al más popular? ¿Y no al de perfil más bajo?, se sienten atraídos por el de perfil más popular pero después quieren someterlo a sus propias voluntades.

¿Es indistinto al género?

Si, si. Hay muchos autores que trabajan los celos en los distintos géneros, y los hombres generalmente lo viven como una cuestión de virilidad y muchas veces la mujer aparece como algo dentro de la justificación “me quiere me cela”. Y esto es un error que hay que romper porque trae sufrimiento. Generalmente los celos son progresivos y medida que van cediendo terreno, una de las cosas que planteamos nosotros es que el celoso nunca va a estar conforme. Y se crea un círculo vicioso cada vez más grande.