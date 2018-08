Perotti presenta una iniciativa con modificaciones al proyecto para legalizar el aborto

El senador Omar Perotti presentará en las próximas horas un proyecto en el Senado que introduce modificaciones a la media sanción de Diputados sobre el aborto legal, para que se convierta en una de las últimas posibilidades para evitar el rechazo de la Cámara alta.

Según pudo saber La Capital, la iniciativa de Perotti está siendo analizada por los legisladores que, el próximo miércoles 8 de agosto deberán analizar la cuestión.

El proyecto incluye la despenalización de la mujer que desea interrumpir voluntariamente su embarazo y también muestra la inquietud por darle un marco legal a lo que se llama el "Protocolo de Rosario".

De acuerdo al poroteo que se instaló en el Senado no existe ninguna chance de que el miércoles se convierta en ley lo votado en Diputados. "Frente a esto no podemos irnos con las manos vacías, aprovechemos, aunque no sea todo lo que pretendía ni el colectivo verde ni el celeste, para que ninguna mujer más sea penalizada", dijeron en cercanías del legislador en las últimas horas.

"Yo no estoy indeciso, aún no hice conocer mi decisión, eso es distinto", aseguró Perotti. Hay tres legisladores que aún no dieron su opinión: Perotti, el salteño Romero y el tucumano José Alperovich.

El poroteo indica que hay 35 votos en contra del proyecto original, 32 a favor, 3 que siguen sin decisión, una abstención y habrá un ausente. Si los tres senadores que aún no manifestaron cómo votarán, lo hacen a favor de la iniciativa, desempataría Gabriela Michetti, presidenta del cuerpo, a favor del "no".

Por todo esto, el proyecto de Perotti sería lo único que podría abrir el debate. "Igual es muy difícil. Pero lo vamos a intentar, ojalá se pueda dar", se le escuchó decir al rafaelino.

Al igual que la despenalización, incorporar la aprobación sería muy importante para el protocolo que existe en la provincia. Ya no se regiría por una resolución ministerial, sino por una ley.